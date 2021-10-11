Двухэтажное деревянное каркасное здание загорелось в 20.30 ч. На место происшествия съехались многочисленные наряды пожарных-спасателей – 16 пожарных и 5 автоцистерн. Чтобы попасть на территорию, пожарным пришлось срезать забор. Здание горело открытым пламенем.

Сгорело и само здание, и инвентарь, который находился внутри – 2 катера и 20 лодок с разным оснащением. Все имущество, которое было внутри, принадлежало Вильнюсской детской яхтшколе, администратором которой является ассоциация Gero vėjo klubas.

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"Само здание принадлежало яхтклубу "Жальгирис", но пользовались ими дети, там были раздевалки, склад. Здание полностью сгорело. В нем находилась большая часть инвентаря детского клуба. Детские лодки, мачты, паруса, катера тренеров, это большая потеря для вильнюсской школы", – сказал президент Gero vėjo klubas Мантас Климантавичюс.

Он сказал, что стоимость находившегося внутри имущества оценивается примерно в 50 000 евро. По его данным, инвентарь не был застрахован.

По словам собеседника, детскую базу создавали много лет, поэтому чтобы все восстановить потребуется немало денег и времени.

"Поскольку скоро придет зима, сезон закончился, сейчас дети тренируются в бассейнах и спортзалах. Но весной трудно представить, куда они вернутся, смогут ли за зиму все восстановить, – сказал Delfi Климантавичюс. – Конечно, здание не было в очень хорошем состоянии, но что было, тем и пользовались. Я не знаю, какой была ценность здания, но все стоит, потребуются какие-то решения, может, контейнерный домик... очень сложно сейчас что-то построить".

"Яхтсмены никогда не сдаются. Ситуация неприятная, надо подумать, как все сделать, но не сдадимся, будем стараться", – прибавил он.

Причины пожара пока неясны – сегодня следователи продолжат работу. Предварительные выводы появятся сегодня после обеда. Пока все версии считают одинаково возможными – как преднамеренный поджог, так и несчастный случай.

"В клубе был один человек, он видел, как все началось, в каком месте начался пожар, в одной из комнат, но на другом конце, где помещения школы, – рассказал Климантавичюс. – Сейчас сложно сказать, я не знаю, это могло быть последствием короткого замыкания, может, кто-то бросил окурок, проходя мимо, а может и поджог".

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