В Литве показатель заболеваемости на 100 000 жителей за последние 14 дней составляет 951 случай, доля положительных тестов - 10,7%.
В красной зоне остается Рокишкский район, Игналинский район, Швенченский район, Паневежис, Паневежский район, Расейнский район, Ширвинтский район, Казлу-Руда и Варенский район.
Остальные муниципалитеты остаются в черной зоне (51 šуниципалитет)
По-прежнему лучше всего дела обстоят в Паневежском районе - 273 случая на 100 000 жителей за 14 дней.
Некоторые "красные" муниципалитеты находятся на грани и в скором времени могут оказаться в черной зоне - на грани находятся Купишкский район, Ширвинтский район, Аникщяйский район, Швенченский район.
Хуже всего дела обстоят в Йонишкском районе - 1887 случаев на 100 000 жителей за 14 дней. Практически идентичная ситуация наблюдается в Клайпеде – 1883 случая на 100 000 жителей.
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