Хорошая погода из Литвы уходит: неприятности начнутся с понедельника

В понедельник погоду на большей части территории Литвы обусловит западная часть антициклона, после обеда к западной части страны с северо-запада приблизится циклон. На западе увеличится облачность, однако осадков не ожидается. Днем будет от 8 градусов тепла в Жемайтии, 9–12 на большей части страны и до 13 градусов в центральных районах.

Во вторник ночью над Литвой установится облачная погода. На западе страны и в Жемайтии пройдут дожди. В других районах будет спокойная и сухая погода. Утром будет 1–6 градусов тепла, у моря около 9. Местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки 0–5 градусов. Больше всего вероятность заморозков в Алитусском, Вильнюсском и Утенском округах.

Во вторник днем над Литвой пройдет атмосферный фронт. Во многих районах ожидаются осадки. Дождя не будет лишь на юго-востоке страны. Местами дождь пройдет несколько раз. Будет дуть юго-западный ветер. Днем будет 8–12 градусов тепла.

В среду Литва будет находится в зоне низкого давления. ожидается переменная облачность. Местами на западе, а днем - на востоке, пройдут небольшие дожди. Ночью будет 1–6 градусов, местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки - 0–5 градусов. Днем будет 7–12 градусов тепла.

В четверг ночью над Литвой усилится зона более высокого давления, а днем снова придет циклон. Ночью местами, а днем – во многих районах ожидаются кратковременные дожди. Ночью будет 1–6 градусов тепла, местами на поверхности почвы заморозки до 0–5 градусов мороза. Днем будет 7–12 градусов выше нуля.

В пятницу над Литвой пройдет еще один циклон. Будет мрачно и сыро. Днем дождь пройдет местами сильный (в основном в Жемайтии). Ожидается сильный ветер. Ночью будет 2–7, у моря 8–10 градусов тепла, на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до 3 градусов. Днем снова будет 7–12 градусов тепла.

По нынешним данным, в первый день выходных будет дождливо, позже осадков станет меньше, а температура и ночью и днем будет такой же, как в другие дни на этой неделе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!