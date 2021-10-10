Литва совместно с Frontex проводит проверку по факту групповых вытеснений мигрантов с территории страны

Литва совместно с Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex проводит проверку нескольких отчетов агентства, касающихся группового вытеснения мигрантов, сообщил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

"Я не могу подробно комментировать, потому что все инциденты, которые были зафиксированы Frontex, расследуются. Предусмотрена процедура на случай, когда агентство проводит какую-либо операцию, если происходит какое-то особое событие, составляется отчет о серьезных инцидентах", - пояснил Р. Любаевас BNS.

"Сообщения рассматриваются вместе с государством-членом, в частности, с нами. Мы предоставили всю информацию, чтобы эти инциденты можно было прояснить и закрыть как можно скорее. (...) Мы предоставили информацию, что это делается в соответствии с правовыми актами Литвы", - добавил он.

По словам командующего пограничной службой, это сообщения, которые вызывают подозрения в возможном нарушении, но факт нарушения пока не установлен.

Министр внутренних дел Агне Билотайте говорит, что ей не довелось ознакомиться с предоставленной Frontex информацией, и она знает об этом случае только то, что писали СМИ, однако она подчеркивает, что должностные лица Литвы действуют в соответствии с предусмотренным в национальном праве порядком.

"Мы обязательно дадим этому оценку, но мы в своем национальном праве приняли решение, что в Литву можно попасть только легальным путем, то есть через пункт пограничного контроля или посредством просьбы от посольства. Иными путями попасть в Литву нельзя, и наши должностные лица предпринимают действия. В каждом отдельном случае должностные лица оценивают ситуацию и если нужна гуманитарная, медицинская или иная помощь, она предоставляется", - сказала министр BNS.

"Если какие-то вопросы возникают, я думаю, мы разберемся и дадим соответствующую оценку, представим свои выводы", – добавила она.

В четверг на мероприятии Центра исследований европейской политики наблюдатель Frontex по фундаментальным правам Катажина Венцель заявила, что агентство расследует по меньшей мере 14 сообщений о серьезных инцидентах на границе Литвы с Беларусью.

"Насколько мне известно, сейчас речь идет как минимум о 14 сообщениях о серьезных инцидентах", - заявила представитель Frontex.

По ее словам, в отчетах говорится о "коллективном вытеснении мигрантов, которые являются самыми проблемными".

Об этом в пятницу сообщил портал EUobserver.

Агентство Frontex информировало BNS, что не комментирует текущие расследования.

Правозащитные организации Европейского союза придерживаются мнения, что вытеснение мигрантов с пограничной территории Литвы нарушает положения Европейской конвенции о правах человека.

Официальные лица страны отмечают, что мигранты могут законно подавать прошения о предоставлении убежища на пограничных контрольно-пропускных пунктах или в посольствах.

В этом году через границу с Беларусью в Литву проникло почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, большинство из которых иракцы.

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