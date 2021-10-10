Врач - об антителах: уже известно, какое их количество обеспечивает 80-процентную защиту

Около 60% жителей Литвы уже привиты от COVID-19. Однако один из самых часто задаваемых сейчас вопросов касается титра антител. Какое количество антител должно защищать от COVID-19? Почему тест на одни антитела показывает 100, а тест на другие 1000? Об этом рассказал онкоиммунолог Национального института рака, доктор Марюс Стрёга.

– Недавно вы сообщили, что сделать прививку от гриппа и коронавируса можно в один день, держа одну вакцину в одной руке, а другую - в другой. Раньше часто спорили о том, нужно ли вводить эти вакцины через месяц или несколько недель. Как сейчас, есть ли здесь какие-нибудь новости?

– На самом деле, это не ново, поскольку, согласно общим принципам, известно, что большинство вакцин, даже 10 или 12 вакцин, можно вводить в разные места. Наша иммунная система способна реагировать на многие угрозы, сможет и здесь. Иногда это делается, например, когда человек хочет путешествовать и ему необходимо пройти вакцинацию перед поездкой в ​​экзотические страны. Есть одно исключение, если нас вакцинируют живыми аттенуированными вакцинами, когда они содержат возбудитель, но он ослаблен до такой степени, что больше не может вызывать болезнь. Такими вакцинами являются мРНК-вакцины против свинки и кори, краснухи.

Между вакцинацией живыми вакцинами должен быть интервал в 4 недели. Дело в том, что когда вакцина живая, она вызывает определенный иммунный ответ интерферонов, который защищает другие клетки от инфекции, и если мы введем еще одну живую вакцину через короткое время, клетки не примут этот вирус. Все мертвые вакцины можно комбинировать по-разному и вводить несколько за раз. Допустим, вакцина против менингококка В вызывает тяжелые побочные эффекты, повышение температуры до 40 градусов. В календаре вакцинации даже детям предлагается немного подождать до и после вакцинации.

Пока неизвестно, пострадает ли эффективность вакцины против коронавируса, если в тот же день будет введена другая вакцина, поэтому был предложен перерыв не менее 2 недель. Теперь, когда у нас есть данные, ясно, что нет никаких проблем с безопасностью или эффективностью и что вакцины против коронавируса можно комбинировать со всеми другими вакцинами. Если есть необходимость, в то же время можно привиться против пневмококка, гриппа или клещевого энцефалита.

Но люди должны сами оценить ситуацию. Если реакция на предыдущую дозу COVID-19 была сильнее, можно сделать перерыв между вакцинами только для удобства человека. Не потому, что это вредит организму или страдает иммунный ответ, а только потому, что человек не испытывает так много неприятных ощущений.

– В Литве уже прививают третьей дозой вакцины против COVID-19. С 1 января должны разрешить прививаться всем жителям с уровнем антител менее 250. Означает ли это, что мы уже можем подсчитать, какое количество антител обеспечивает безопасность?

– Эмпирические данные уже появились. Титры антител, которые могут обеспечить 70-80% защиты в течение 4-6 месяцев, уже известны и измеряются в стандартных БАУ на миллилитр. Если мы хотим 80-процентную защиту или выше, должно быть не менее 500, если 70% и более - не менее 250 БАУ / мл. В США не рекомендуется делать тесты на антитела, но по другим причинам - существуют различные фирмы, учреждения и люди, которые не различают антитела к S-белку, проявляющие иммунитет после вакцинации или рецидива, и где есть антитела к N-белку. Антитела против него получают только после естественного заражения. В результате люди часто проходят вакцинацию, делают тест на антитела против белка N и не обнаруживают антител. Накопленные данные показывают, что титры как общих, так и нейтрализующих антител коррелируют с полученной защитой. Ясно, что ответ Т-лимфоцитов также важен. Но определение ответа Т-лимфоцитов намного сложнее, и таких стандартизированных широкодоступных тестов не существует. В течение многих лет мы оценивали защиту вакцин по антителам.

– Некоторые "эксперты" в Facebook говорят, что после болезни антитела сильнее, чем после вакцины. Как бы вы отреагировали на подобные заявления?

– Иммунитет переболевших, наверное, не хуже. Ответ Т-лимфоцитов формируется как против S, так и против М и N-белка. Этот иммунный ответ, вероятно, будет иметь более широкий профиль, когда инфекция является естественной. Мы не можем подорвать естественный иммунный ответ. Однако мы не знаем, как перенесем это заболевание. Молодые люди сейчас в реанимации. Это не тот случай, когда естественная иммунизация была бы первым выбором. Как ранее говорили про корь, мол лучше переболеть. А сейчас было замечено, что вирус кори наносит большой вред иммунной системе ребенка, стирая около 60-70 процентов иммунного ответа против различных патогенов. И умирают в ближайшие годы не от кори, а от других инфекций, против которых у ребенка был иммунитет, но он был уничтожен. В результате были разработаны вакцины для предотвращения естественного заражения.

– Представьте, что два молодых здоровых человека идут сделать тест на антитела после вакцины и один получает результат - 100, другой 1000. Что является причиной?

– Все мы различаемся цветом глаз, ростом, талантами и тому подобным. Мы не говорим, что тот, кто не умеет играть в футбол, как Роналду, или не поет, как Паваротти, неполноценен. И это нормально. В зависимости от нашего набора генов каждая из наших иммунных систем имеет разную способность реагировать даже на один и тот же патоген. Иммунная система одного человека будет реагировать более интенсивно и эффективно, а другого - нет.

– Это что-нибудь говорит о здоровье человека?

– Не совсем. Это может показать, что человек относительно более восприимчив к определенным инфекциям, потому что, в принципе, его иммунная система реагирует медленнее и спокойнее. Это не значит, что у этого человека нет защиты. Защита адекватная, но не мощная. И это неудивительно, мы это уже знаем. У одних иммунная система - холерик, у других - флегматик. Понятно, что есть случаи, когда система уже вышла из строя, когда отсутствуют определенные звенья в иммунной системе, значит, у нас иммунодефицит. Наоборот тоже бывает, когда иммунная система реагирует неадекватно, например, на пыльцу, тогда возникают аллергии или аутоиммунные заболевания.

– Если у человека 5000 и более антител - значит ли это, что он уже на 100% защищен?

– Ну, на 100 процентов ничего не бывает. Очевидно, что такое большое количество антител указывает на чрезвычайно сильный ответ антител. Бывают случаи, когда у человека появляется 800 антител через месяц после вакцинации и еще через месяц - 2000. Скорее всего, человек заразился и переболел бессимптомно.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!