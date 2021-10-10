Пережившая самую страшную стадию ковида страна привила 9 из 10 жителей: литовка рассказала, что привело к такому успеху

В январе в Португалии от COVID-19 ежедневно умирали две тысячи человек, больницы были переполнены, и власти обратились к населению с просьбой лечиться на дому. Прошло девять месяцев, и теперь Португалия является лидером по вакцинации против COVID-19, привив 9 из 10 жителей. Эрнеста Жукаускайте, литовка из Португалии, говорит, что стране удалось добиться хороших результатов из-за кампании вакцинации, которой руководил военный, а население четко понимало и осознало преимущества вакцинации.

Проживающая там литовка рассказала об опыте Португалии в борьбе с коронавирусом.

"Португальцы задали бы тот же вопрос тем, кто не хочет вакцинироваться - почему? Почему вы не хотели? У них большая часть населения была за вакцинацию. Было бесконечно мало людей, которые не хотели прививаться. Практически 2-3 процента населения Португалии были против вакцины.

В этом секрет успеха, другого нет. Правительству Португалии практически не пришлось уговаривать португальцев пройти вакцинацию", - сказала литовка Э. Жукаускайте.

По ее словам, последствия сразу были ощутимы.

"После вакцинации 60-70% населения Португалии число новых случаев коронавируса и вызванных вирусом смертей значительно снизилось. Это доказало, что вакцина все же эффективна", - сказала Э. Жукаускайте..

По словам Э. Жукаускайте, единственной проблемой Португалии было не нежелание вакцинироваться, а недостаток вакцин.

"Я думаю, что Португалия достигла бы этого рекорда еще раньше, если бы вакцины были привезены раньше. Все хотели привиться, но они были вакцинированы в соответствии с возрастными группами, и в июле-начале августа Португалия обратилась к другим странам за помощью, чтобы обменять вакцины, которые в то время не были нужны тем странам, только потому, что началась четвертая волна ковида", - сказала она.





Залог успеха - военный порядок и осведомленность населения

9 из 10 португальцев в настоящее время вакцинированы, а кампанию вакцинации возглавил вице-адмирал Энрике Гувейя и Мело.

"Военнослужащего выбрали по одной важной причине - он представил порядок и он оправдал себя. Сейчас он ушел в отставку, как сам сказал, уже завершил работу, потому что в Португалии некого больше прививать. Центры вакцинации закрываются, а он просто ввел военный порядок, как и положено, так что все очень хорошо организовано", - отметила Э. Жукаускайте.

Она сказала, что сама привилась в Португалии, а люди, встречающие вице-адмирала на улице, до сих пор благодарят его за очень хорошо организованный процесс вакцинации.

"Он реализовал то, что иначе не удалось бы реализовать так хорошо", - сказала литовка.

По словам Э. Жукаускайте, в Португалии население было вакцинировано медиками, однако представители армии поддерживали общий порядок. В отличие от Литвы, в Португалии, по ее словам, не было возможности свободно выбирать производителя вакцины.

"По сравнению с Литвой, в Португалии не было возможности выбрать вакцину. Придя в центр вакцинации, только после всех этапов регистрации, сидя в очереди, заходя в небольшой кабинет, они говорили, какая вакцина будет сделана, и человек, конечно, мог не согласиться, но свобода выбора была не такой уж большой", - сказала литовка, проживающая в Португалии.

Она также сказала, что жители могут выбирать только место, где они будут вакцинированы первой дозой, и они должны были приехать туда же, чтобы получить вторую дозу.

"Само португальское общество хотело привиться. Когда мы переступили черту, когда большинство жителей высказывается за это и оценивает положительно, то быть тем, кто выступает против, автоматически становится непопулярным. Так что правила диктовало само общество", - прокомментировала Э. Жукаускайте.

Она сказала, что политикам в конечном итоге не нужно было вмешиваться в налаженный процесс вакцинации, а сам вице-адмирал, который руководил процессом, всегда холодно и спокойно проходил мимо противников вакцинации, которые временами встречались на пути, демонстрируя тем самым свою твердую позицию.

"Все ограничения были сняты, за исключением больших залов для выступлений, больших собраний людей, - там все еще необходимы маски. Также проводятся тесты или просто потребуется сертификат вакцинации, но открылись бары и дискотеки, которые не работали с начала пандемии"- сказала литовка из Португалии.

Однако, по мнению Э. Жукаускайте, существенным фактором является сознательность самих португальцев.

"Интересный факт о португальском обществе заключается в том, что, хотя маски носить больше не нужно, португальцы по-прежнему их надевают, когда идут в ресторан, перед тем, как сесть за столик. Это стало частью их жизни, и это определенная сознательность. Они понимают, что это еще не конец, уже идут разговоры о том, что может понадобиться третья доза. Португальцы просто защищают себя и других, все еще носят маски, когда вокруг другие люди", - добавила она.

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