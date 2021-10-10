Остался всего один день, чтобы насладиться солнечной погодой: совсем скоро - неприятные перемены

В воскресенье дождя по-прежнему не будет. Ветер будет южным, слабым ночью и умеренным днем.

В воскресенье ночью во многих районах ожидаются заморозки, температура упадет до 0-5 градусов мороза. Местами температура воздуха останется положительной и будет колебаться в пределах 1-6, на Куршской косе похолодание будет еще меньше - ожидается около 8 градусов тепла. В воскресенье температура воздуха сильно не изменится и поднимется до 9-14 градусов.

Начало недели будет встретит более влажной погодой. В понедельник на большей части страны пройдут дожди.

Ночью ветер будет умеренный, днем ​​чуть более сильный южный. Похолодает до 1-6, на взморье - до 8 градусов тепла. Заморозки останутся, а температура во многих местах опустится до 5 градусов мороза. Во вторник воздух прогреется до 7-12 градусов.

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