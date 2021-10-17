Литовский язык в школах нацменьшинств: требуют знать в совершенстве, но не дают возможности выучить?

Мало кто может оспорить формулировку, что современные дети из русскоязычных и польскоязычных семей хорошо владеют государственным языком. Молодежь, представляющая национальные общины, интегрирована в общество, но, когда дело доходит до экзаменов по литовскому языку и литературе, результаты выпускников из школ нацменьшинств, хуже, чем у их литовскоязычных сверстников.

Как улучшить показатели, справедливы ли критерии оценки и стоит ли вообще заявлять об этом, как о проблеме? На эти вопросы нам ответили эксперты.

Страна невыученных уроков

В этом году 955 учащихся из школ с русским, польским и белорусским языком обучения сдавали государственный экзамен по литовскому языку и литературе. 78% выпускников с задачей справились, 22% не набрали проходной балл (в 2020-м – 19,7%). Ученики из литовскоязычных школ традиционно сдают экзамен лучше, чем их сверстники из общеобразовательных учреждений для нацменьшинств. В школах с литовским языком обучения доля не сдавших экзамен в среднем составляет около 7-9%, что тоже немало, но все же лучше, чем результаты абитуриентов из школ, где большую часть предметов преподают не на государственном языке.

Говоря о нацменьшинствах, такая проблема тянется без малого уже десять лет, число тех, кто не может сдать госэкзамен, варьируется в пределах 20%. Те, у кого не получилось, позже сдают упрощенный – так называемый школьный экзамен по литовскому языку и литературе (такой возможностью пользуются и литовцы), аттестат зрелости получают, но в таком случае выпускники в большинстве своем теряют шансы получить бюджетные места в отечественных вузах. Тем не менее раньше ситуация была иной: до 2013 года процент не сдавших экзамен в русских и польских школах мало чем отличался от показателей литовскоязычных абитуриентов. Например, в 2012 году госэкзамен по литовскому в русских школах не сдали всего 6,5%, но тогда критерии оценки и само задание были другими. Все изменилось после реформы образования консерваторов и либералов – в 2011 году политики приняли решение ввести единый экзамен для всех школ без исключения. После этого результаты русскоязычных, польскоязычных и белорусскоязычных учащихся заметно ухудшились.

Госэкзамен в среднем не сдает каждый пятый абитуриент из школ нацменьшинств, но разрыв в оценках между учениками сокращается. Динамика – положительная.

"Отрыв между упомянутыми группами учащихся понемногу уменьшается с 2017 года. Если четыре года назад средний результат за госэкзамен учеников из школ с литовским языком обучения составлял 47,6 балла (из 100 возможных), а из школ нацменьшинств – 28,5 балла, то в 2021 году результаты составляли 55,2 балла и 43,7 балла соответственно. Таким образом, в 2017 году разница составляла больше 19 баллов, а сегодня 11,5", – рассказала нам представитель Национального агентства по образованию Юргита Кажукаускайте-Сарницкене.

"Как показывают результаты государственного экзамена по литовскому языку и литературе, ученики из школ, где предметы преподаются на языке нацменьшинств, все больше радуют нас улучшающимися результатами. Разрыв сильно сокращается", – добавила она.

Однако число не сдавших экзамен пока держится на том же уровне, и это вызывает вопросы.

"Нацменьшинства знают язык все лучше, а результаты экзаменов становятся все хуже"

На уровне экспертов в области образования, чиновников из Департамента нацменьшинств и практикующих учителей-литуанистов на протяжении нескольких лет говорится о том, что реформа 2011 года не привела ни к чему хорошему. Улучшились ли знания учеников? Вопрос спорный. Улучшилось ли качество преподавания литовского языка в школах нацменьшинств? Сомнений не вызывает лишь тот факт, что результаты госэкзамена стали хуже.

По мнению Артура Людковского, директора Дома польской культуры, советника премьера Ингриды Шимоните по вопросам нацменьшинств, критерии оценки нужно менять, поскольку в нынешнем виде экзамен дискриминирует ребят из семей, где литовский язык родным не является.

"Когда ученики не сдают экзамен, это автоматически уменьшает возможности детей из школ нацменьшинств получить бюджетные места в университетах, в престижных вузах. Нужно понимать, что маленькие дети, которые приходят в школу из семей с русским или польским языком обучения, особенно, если мы говорим о Шальчининкском районе или Висагинасе, приступают к изучению литовского не как родного, а фактически как иностранного, но действующая модель образования требует, чтобы в первом классе они уже умели и читать, и писать по-литовски. В результате остаются прорехи в учебе. Систему нужно менять", – считает собеседник.

Он сослался на исследование, которое показывает, что даже английский язык учащиеся из школ нацменьшинств воспринимают проще, чем литовский.

"Я видел результаты исследования Центра психологии Вильнюсского районного самоуправления. По итогам этой работы было выявлено, что сильное принуждение детей, то есть не самая лучшая модель преподавания литовского языка, не только ухудшает восприятие, но и вызывает агрессию, вызывает очень негативное отношение к языку. При этом английский дети усваивают хорошо и быстро, а литовский нет. Вопрос – почему? Кто в этом виноват? Дети или же неправильная методика? Я считаю, что второе. Методика в начальных классах не может быть одинакова для всех. Стартовые позиции ребят, для которых литовский – родной и тех, для кого он таковым не является, совершенно разные", – убежден советник.

Артур Людковский полагает, что критерии оценки госэкзамена в 12 классе несправедливы еще и потому, что это противоречит реальной ситуации. По его словам, молодежь владеет литовским языком. С каждым годом ситуация улучшается – это диктует среда и время. Спрашивается, почему этого не происходит на формальном уровне.

"Могу привести в пример себя. Я окончил школу в 1989 году, на тот момент, на мой взгляд, я знал литовский язык значительно хуже, чем сегодняшние школьники. В моем понимании у русских и польских детей хорошая разговорная речь, но здесь мы сталкиваемся с парадоксом: молодежь владеет языком, общается без больших проблем, а результаты экзаменов все хуже. Мне кажется, ключевая проблема в методологии. Государственный экзамен – это сочинение. Сочинение – это интерпретация. Поскольку литовский язык для школьников нацменьшинств в большинстве своем выученный, они при всем желании не могут интерпретировать мысли в тексте, как на родном языке, хотя есть примеры, когда наши дети сдают экзамены даже лучше, чем их литовскоязычные сверстники, но все же это, скорее, исключения, чем правило. Условия, в которые поставили абитуриентов из школ нацменьшинств, заведомо неравные… Знание языка все лучше, а результаты экзаменов хуже", – подчеркнул он.

Это мы не проходили

C Людковским солидарен директор клайпедской гимназии "Жалякальнё" Виталий Якобчук. Его позиция такова: среднестатистический ученик, разговаривающий на русском, не может знать литовский язык лучше литовца, который впитывает его с молоком матери.

"Не нужно говорить, что русские абитуриенты плохо знают государственный язык – это заблуждение и неправда. Кто-то знает лучше, кто-то знает хуже. В литовских школах в целом ситуация идентична, так как многие литовцы предпочитают сдавать школьный, а не государственный экзамен, но трагедии из этого никто не делает. С другой стороны, на наш взгляд, система оценки однозначно должна быть изменена – мы должны вернуться к той практике, которая уже существовала (до 2013 года – Д.К.). Критерии оценки должны быть разными. Необходимо человеческое отношение. Нельзя противопоставлять абитуриентов из русскоязычных школ литовскоязычным ребятам. Это очень нехорошая тенденция", – считает педагог.

(Не)большая перемена

Экс-замминистра науки и образования, профессор Йоланта Урбанович говорит, что в методике преподавания литовского языка для детей из школ нацменьшинств действительно есть системные проблемы.

"Ключевые проблемы возникают по нескольким причинам: во-первых, не проводятся долговременные исследования об изучении языков в школах нацменьшинств, поэтому мы не можем указать на четкие проблемные точки и на их причины, у нас нет политики по изучению языков. Во-вторых, не принимаются во внимание разные стартовые позиции в изучении литовского языка в первом классе. Учебная программа хотя бы в начальных классах должна быть дифференцирована, должна быть создана "дружественная" среда для изучения языка", – утверждает она.

По ее словам, чем раньше дети начинают учить языки, тем лучше. Эксперт не считает, что большую часть предметов в школах с русским, польским и белорусским языком обучения нужно переводить на литовский, как хотят некоторые политики из правого лагеря. Вместо этого стоит уделить больше внимания дошкольному образованию.

"Хорошо, что предыдущее правительство приняло решение ввести дополнительные пять часов литовского языка в раннее обучение. Чем раньше дети будут слышать язык, тем лучше, тем легче им будет учить его во время формального образования. Но очень важно, чтобы он [язык] был правильным", – подчеркивает эксперт.

Также экс-замминистра отметила, что для абитуриентов из школ нацменьшинств, как показывают исследования, не составляет труда раскрыть смысл и содержание литературных произведений. Основная проблема – грамматические неточности. Условные дети из польских семей совершают больше ошибок, чем литовцы. Это означает, что в старших классах нужно делать упор на грамматику.

"Предварительные анализы показывают, что у старшеклассников в школах нацменьшинств есть запрос на то, чтобы больше внимания было уделено грамматике литовского языка, его употреблению, культуре речи. В то же время сейчас в старших классах осталось только изучение литературы. Это хорошо, но давайте не забывать, что ученики школ нацменьшинств учатся литературному мышлению и знакомятся с литературными произведениями и на уроках родного языка и литературы. Таким образом, я полагаю, что программы обучения литовского языка и литературы и родного языка и литературы должны быть пересмотрены – необходимо со всей ответственностью найти баланс. Тем более, что сейчас для этого благоприятное время, так как обновляются общеобразовательные программы", – резюмировала Йоланта Урбанович.

С ней солидарна и Барбара Станкевич, руководитель магистерской программы по управлению и политике в области науки и образования в Университете имени Миколаса Рёмериса. Она утверждает, что у детей нацменьшинств способностей хватает, сегодняшняя программа преподавания литовского просто для них не подходит.

"Программа по литовскому языку и литературе в школах нацменьшинств не приспособлена (для учеников – Д.К.), – считает она, подчеркивая, что эта проблема решаема, так как у Минобразования есть соответствующие рычаги. – Из анализов результатов экзаменов по литовскому языку и литературе, проведенных Национальным агентством образования, мы знаем, что у учеников из школ нацменьшинств больше всего проблем возникает с правописанием. Если разница между школами с литовским языком обучения и школами нацменьшинств в этой категории достигает аж 30%, значит, именно этот блок знаний и навыков должен быть усилен в программе", – говорит она.

В то же время темы учащиеся из школ нацменьшинств раскрывают хорошо – нередко "даже лучше, чем ученики из школ, где преподают на литовском языке". Это означает, что с содержанием, пониманием контекста и выражением мыслей проблем нет, значит, на этом не нужно заострять внимание, когда идет подготовка к экзаменационному сочинению.

Литовский как иностранный

Своим мнением поделился и Олег Сомин – эмигрант из России, основатель и директор по развитию частного Международного образовательного центра "НеоЗебра", базирующегося в Вильнюсе.

"За почти шесть лет, в течение которых в нашем образовательном центре появилось и выросло направление курсов литовского языка, к нам, помимо эмигрантов, приходили и продолжают приходить учащиеся совершенно разных школ Вильнюса. У всех можно выделить одну и ту же проблему. Для них литовский не является родным языком, дома и со сверстниками они общаются не на литовском, а в школе они в какой-то момент столкнулись с необходимостью учиться и сдавать экзамены на языке, которому их пытались учить как родному языку. Буквально – если необходимость знания литовского возникла, когда ребенок был в пятом классе, его учили точно так же, как пятиклассника с родным литовским. Но для любого педагога по иностранному языку очевидно, что методика преподавания литовского как иностранного должна быть совершенно другой. Нужна методика преподавания литовского, как иностранного, а ее нет ни на государственном уровне, ни в общедоступном коммерческом виде", – повествует собеседник.

Oleg Somin Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Поскольку ни на уровне государства, ни на уровне частного сектора качественной методики преподавания литовского как иностранного не существует, в "НеоЗебре" пытаются создать ее своими силами.

"Скорее всего, многие сталкивались с методиками ESL – English as a Second Language. Аналогичные методики существуют не только для английского, но и для других распространенных языков. Например, у нас в центре есть частные и корпоративные курсы по русскому языку по методике "Русский как иностранный". Вряд ли получится что-то путное, если, к примеру, со студентами-работниками литовских компаний, которые сейчас у нас учатся, педагог использовал бы методики без учета того, что эти студенты русский только слышали, но никогда не учили ни в детском саду, ни в школе, ни дома. Но что же делать педагогам литовского языка, у которых нет методики "Литовский как иностранный?". Мы работаем над такими методиками самостоятельно и, возможно, это одна из причин того, что наши курсы стали, наверное, самыми популярными курсами литовского на русском языке. Но разработка любой методики – это ресурсоемкий процесс, муниципальным школам такую методику должно, наверное, дать государство. Но для этого нужен некий запрос. А запроса нет, как я понимаю из многочисленных комментариев в соцсетях "у нас все хорошо" после моих постов или комментариев на эту тему", – разводит руками Олег.

При всем при этом, продолжает мысль собеседник, в Литве без литовского прожить сложно, страна требует от приезжих, которых становится все больше, и представителей нацменьшинств, общаться на государственном языке. Поддерживается политика языкового барьера.

"Даже ресурсы с критическо-важной для жителей страны информации не актуализируются ни на одном языке, кроме литовского. В итоге мы получаем замкнутый круг. Семьи, которые приезжают и очень хотят жить, учиться и работать в Литве, сталкиваются с языковым барьером, который можно преодолеть только при очень большом желании, потратив на это годы. Я искренне считаю, что если страна хочет развития, то средством повсеместной коммуникации должны быть один или даже несколько международных языков", – убежден Олег Сомин.

Единый экзамен – путь к эмиграции?

Председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы Элла Канайте, в свою очередь, указывает на проблему отсутствия качественных учебных пособий.

"Знание государственного языка никто не оспаривает. Мы живем в Литве и должны в совершенстве владеть языком. Но в то же время мы постоянно задаем вопрос в министерстве образования: что сделано для улучшения качества преподавания литовского языка в школах национальных меньшинств? Да, выпускаются учебные пособия для начальной школы и 5-8 классов, увеличено число уроков в начальной школе и в 11-12 классах. Школам рекомендовано с 1 класса работать по учебникам литовского языка для литовских школ. Для того чтобы усилить преподавание литовского языка в школе, необходимо укрепить учебную и материальную базу школы, но ведь у нас просто критическая ситуация с учебниками по литовскому языку! Учебники, по которым учатся в литовской школе нам не подходят – их надо адаптировать для русской школы", – вздыхает она.

Ela Kanaitė Foto: DELFI / Audrius Solominas

К единому экзамену в лице сочинения на 500 слов она относится негативно. Впоследствии он, по ее словам, плохо сказывается не столько на детях, сколько на системе высшего образования Литвы в целом.

"Учителя литовского языка школ национальных меньшинств говорят о перегруженности программ, об отсутствии качественных методических пособий. По их мнению, единый экзамен и единые критерии оценки – дискриминация. Единый экзамен дает зеленый свет к учебе за границей, так как результаты лишают возможности учиться бесплатно в Литве. Результаты экзамена показывают, что надо менять не только критерии оценивания, но и саму форму экзамена", – подытожила собеседница.

Нет разделению

А вот профессор Вильнюсского университета, социолингвист Лорета Вайцекаускене предлагает чиновникам опробовать новую модель обучения. Она не считает, что нужно уничтожать образование на родном языке, но одновременно ее смущает обособленность школ, где преподавание ведется на польском, русском и белорусском.

"Несмотря на то, что детям будто бы и обеспечивается возможность получения образования на их родном языке, но вместе с этим устанавливается разделение. Мол, есть "мы", а есть – "они". Подобных проявлений нетерпимости, которая исходит и из семей – как со стороны большинства, так со стороны меньшинства – по-прежнему очень много. Если бы была возможность интегрировать детей нацменьшинств или приезжих по примеру, скажем, Скандинавских стран, я бы это всячески приветствовала. Там делают следующее: детей-мигрантов принимают в те же школы, что и местных, но обеспечивают им преподавание части предметов на их родном языке. Позже они интегрируются, но находятся в единой среде – без разделения. Если бы наши дети – и литовцы, и поляки, и русские, и белорусы, и многие другие – были вместе, это уменьшило бы напряженность, усилило бы толерантность. Это было бы очень полезно для государства – со всех точек зрения, так как стране нужны люди, которые знают много языков. Стремление к всесторонней ассимиляции и переводу всего и вся на литовский – неправильна, но и своеобразная политика гетто в лице школ нацменьшинств, по моему мнению, тоже является неверной. Было бы хорошо найти баланс, опробовать новые формы обучения, выйти за рамки возможностей и поэкспериментировать, но в хорошем смысле слова… С другой стороны, к сожалению, наша система сильно забюрократизирована, поэтому вряд ли такой проект удастся быстро реализовать на практике", – подвела черту языковед.

Цифры

По данным Департамента статистики, в русскоязычных гимназиях и прогимназиях обучаются 15 079 человек. В Литве насчитывается 27 образовательных учреждений с русским языком обучения. Число польскоязычных школ, учитывая смешанные польско-русские, перевалило за 70, однако сегодня в них учатся только 11 177 человек. Этот парадокс предопределил тот факт, что многие школы, где преподают на польском, расположены в сельской местности, поэтому и наполняемость классов там ниже. Между тем большинство русских школ находятся в крупных городах, львиная доля – в столице. Также в республике действует одна белорусскоязычная школа – вильнюсская гимназия имени Франциска Скорины, в которой учатся чуть больше 200 учеников.

Согласно последней переписи населения от 2011 года, в Литве проживают представители 154 национальностей. Крупнейшее национальное меньшинство – поляки. Они составляют 6,6%всего населения – это около 200 300 человек. На втором месте – русские, составляющие 5,8% всех жителей – около 176 900 человек. Замыкают тройку лидеров белорусы - 1,2% от населения – это около 36 200 человек.

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