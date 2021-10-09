После спокойной ночи четверга - новая волна нелегальных мигрантов: у границы развернули около 50 человек

После короткого перерыва в четверг почти полсотни нелегальных мигрантов снова попытались попасть в Литву из Беларуси в пятницу. Пограничники не впустили ни одного иностранца.

За минувшие сутки, с полуночи пятницы до субботы, сотрудники СОГГ не пустили в страну 47 мигрантов из Беларуси, которые пытались попасть в Литву в неразрешенных местах.

В четверг таким способом в Литву пытался попасть только один иностранец. С конца июня это было наименьшее число таких иностранцев. В среду пограничники предотвратили нелегальное попадание в страну 61 мигранта. В понедельник и вторник их было 28, 49 в воскресенье и 40 в субботу.

Ни один мигрант за минувшие сутки в страну не был пропущен.

За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Нелегально перешли границу с Беларусью в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

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