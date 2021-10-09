Президент Литвы в пятницу посетил ресторан, который выступил против "паспорта возможностей"

Президент Гитанас Науседа, который в пятницу побывал на нефтеперерабатывающем заводе в Мажейкяй, посетил также домашний ресторан Pasaulio pakrašty ("На краю света"). Ресторан поделился фотографией визита президента, и некоторые пользователи Facebook вскоре заметили, что заведение недавно высказалось против "паспортов возможностей".

"Наши сегодняшние гости ... На самом краю света могут оказаться те, кто действительно хочет, все равно найдет .... Мы рады, что имели честь поближе познакомиться с президентом нашей страны", - говорится в сообщении в аккаунте ресторана.

Из опубликованных ранее сообщений ресторана в Facebook видно, что заведение выступает против паспортов возможностей.

Еще в августе в аккаунте ресторана была опубликована следующая запись:

"С 14 сентября этого года все литовские заведения общественного питания смогут принимать своих клиентов только с паспортом возможностей. Только люди с этим документом будут иметь доступ к услугам. Так наше правительство решило защитить часть общества от непривитых людей. Чтобы мы обезопасились от опасных контактов и не остались обиженными… Мы официально объявляем, что с 14 сентября наш ресторан смогут посещать только непривитые люди. Таким образом, мы внесем вклад в безопасность всех нас и сохраним возможность выбора для каждого. Мы также принимаем вакцинированных, но только с личной ответственностью, чтобы у нас не было претензий друг к другу. Мы, обычные дети обычных родителей, оставляем за собой возможность оставаться людьми для всех!"

Через несколько дней ресторан уточнил свою позицию.

"После того, как страсти утихли, мы решили поделиться с вами своими мыслями. Ну, знаете, когда вы отойдете от всего и успокаиваетесь, все становится очень ясным. Текст нашего поста об ужесточении правил со стороны правительства был довольно бестактным, поскольку мы, не желая дискриминации, к ней и пришли. Не потому, что мы этого хотели, а потому, что у нас горячее сердце. Мы не знаем, почему кто-то выбирает вакцинацию, а кто-то нет. А для нас это вообще неважно. Мы не против людей, мы против паспортов возможностей, которые разделяют людей. Другими словами, мы пытаемся сказать, что не будем выделять в нашем ресторане какую-либо группу людей и примем всех на одинаковых условиях. Самое главное - мы не будем винить в этом друг друга. Если кому-то это покажется неприемлемым, в Литве много замечательных кафе и ресторанов. И, может быть, мы встретимся снова, когда закончится весь этот ужасный сон, от которого мы хотим проснуться. Давайте будем более чуткими друг к другу и не позволим кому-то отделять нас от близких или дорогих нашему сердцу людей", - говорилось в посте ресторана.

"Во время визита в регионы президент предпочитает обедать в небольших семейных ресторанах. Это президент сделал и сегодня. Он выбрал ресторан, который почти месяц работает в соответствии со всеми текущими постановлениями правительства, принимая клиентов только с паспортами возможностей, - сказал Delfi советник президента Ридас Ясуленис. - Президент не был проинформирован о записи, оставленной владельцами этого ресторана в аккаунте в Facebook".

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