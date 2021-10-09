Товары и услуги в Литве в сентябре дорожали быстрее, чем в других странах Балтии

BNS ; Сваюнас Лаукинейтис , ru.DELFI.lt

Потребительские товары и услуги в Литве в сентябре дорожали быстрее, чем в других странах Балтии.

По данным национальных статистических служб, индекс потребительских цен Литвы за месяц повысился на 1,4%, Латвии – на 1,1%, Эстонии – на 1,2%. Годовая инфляция (за 12 месяцев) в сентябре самой высокой была в Эстонии, а самой низкой – в Латвии. В минувшем месяце по сравнению с сентябрем прошлого года потребительские товары и услуги подорожали в Литве на 6,3%, в Латвии – на 4,8%, в Эстонии – на 6,6%. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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