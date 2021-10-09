Глава Минздрава Литвы: придет время, когда вы нас простите

Все министры в средце чувствовали, что принимают решение, которое принимать не хотят, в передаче "По сути" утверждал министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис. Новое средство контроля над пандемией - выплата в 100 евро привившимся пожилым людям - по словам министра, будет "непопулярным" и "обсуждаем", но испробовать его правительство обязано.

"Сегодня решение такое же, как решения, принятые во время борьбы с пандемией, - политически неудобное, но предназначенное для спасения жизней. Если в наборе инструментов есть еще и такой инструмент, мы его испробуем. Возможностей, которые мы их использовали, становится меньше, и каждая новая мера все еще не дает конечного результата: несколько улучшает, но ничего не дает. Было решено использовать и этот инструмент", - утверждает политик.

Министр говорит, что получает кучу писем с предложениями по управлению пандемией: теоретически идеи звучат хорошо, но на практике они не приживаются.

"За это время я получил и выслушал множество предложений. Каждый автор предложения представляет себе, что его вариант того, как решить все проблемы в Литве и как все будут здесь вакцинированы, очень ясен ему, пока мы не начнем реализовывать его на практике (...) Может быть, нас сочтут неправыми, но я верю: если нам удастся контролировать пандемию и мы все вместе выйдем из нее, то придет время, когда вы нас простите", - надеется министр.

Среди писем, отправленных политику, есть и осуждающие движение "антиваксеров" - им желают смерти.

"Я получаю письма, в которых спрашивают, зачем брать деньги налогоплательщиков и тратить их на мобильные группы, палатки, работу в выходные: пусть эти люди умрут, если им так нравится. Есть группы людей, которые так считают",- говорит министр.

Правительство также решило отменить компенсацию за тесты на COVID-19 для работников, которые сознательно отказываются от вакцинации. Бремя затрат ляжет на плечи работника или его работодателя.

"Логика простая - вакцин у государства уже достаточно. Тестирование - это лишь дополнение к небольшому снижению риска, а вакцинация эффективна и решает проблему в принципе (...) Если все обстоятельства позволяют человеку привиться, он просто это его личное решение, мол не буду прививаться, тогда со дня принятия закона ему придется оплачивать тестирование из своего кармана", - поясняет министр.

Поскольку расходы на тесты на коронавирус покрываются из государственного бюджета, новое требование будет приносить около 19 миллионов евро в год.

"Если сознательное решение человека, зная, что вакцинация может помочь, но он просто этого делать не будет (...) то почему такое решение должно покрываться деньгами всех литовцев, всех налогоплательщиков? Принял личное решение участвовать в управлении пандемией таким образом - приходится за это платить", - подчеркивает политик.

Только премьер-министр Ингрида Шимоните заставит изменить свое мнение о должности министра.

"В первую очередь, я пришел, чтобы инициировать системные реформы в системе здравоохранения. Управление пандемией поразило всех нас, и эмоция не изменились с декабря: необходимо было прийти, справиться с пандемией, я пришел и буду делать это до последней минуты, пока премьер-министр не скажет, что есть другой вариант или по какой-то причине необходимо делать иначе", - заключил он.

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