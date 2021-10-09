Среди скончавшихся 19 не были привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 3188 человек. В целом за сутки было привито 8219 человек.
В больницах сейчас проходит лечение 1366 человека, почти на 80 меньше, чем сутками ранее. 132 из них находится в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 12,6 тыс. молекулярных (ПЦР) и 9,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
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