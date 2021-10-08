"Вы оказались в нужном месте в нужное время": в ЕГУ начался новый учебный год

8 октября в здании бывшего Августинского монастыря конца XVIII века состоялась церемония открытия нового учебного года 2021/2022.

После традиционного исполнения гимна университета "Gaudeamus", с речью к присутствующим обратился ректор Европейского гуманитарного университета Сергей Игнатов.

"Наш университет открывает свои двери в 29-ый раз. (…) Самое главное, что этот университет со дня своего возникновения абсолютно свободен от всякой идеологии", - заявил он.

С. Игнатов также выразил уверенность в том, что студентов здесь ожидают лучшие годы в их жизни.

МИД Литвы на церемонии открытия учебного года представил канцлер министерства Дарюс Виткаускас. Он в очередной раз уверил ЕГУ во всесторонней поддержке со стороны Литвы и пожелал студентам и преподавателям успешного года.

"ЕГУ – это уникальный проект, который на протяжении многих лет показывал значимые результаты. Критическое мышление, индивидуальная рефлексия и вовлеченность – важные составляющие образовательный системы, особенно сейчас, когда общество проходит через процесс трансформации из авторитарного в демократическое. (…) Правительство Литвы разделяет позицию о том, что образование – это важная долгоиграющая инвестиция. Наша страна поддерживала университет с момента его повторного открытия в Литве, и, позвольте уверить, остается преданным другом и поддержкой для ЕГУ", - отметил Д. Виткаускас.

Поприветствовал новых студентов и многолетний преподаватель университета Григорий Миненков.

"Я подсчитал, что к нам поступили (студенты - Ред.) 2004 года рождения. Год, когда ЕГУ был закрыт в Минске, и это любопытная дата. (…) Что такое ЕГУ? Много лет работая здесь, я до конца так и не понял, что это такое. (…) До конца не понимаю, почему этот проект так успешен и почему он, несмотря ни на что, пережив множество проблем, решает их и находит себя. Это загадка, но значит, что это что-то важное и нужное. Вы оказались в нужном месте и, я думаю, в нужное время", - заключил он.

ЕГУ был основан в 1992 году и до 2004 года являлся частным белорусским университетом. В июле 2004 года университет был закрыт белорусскими властями. После возобновления своей деятельности в Вильнюсе в 2005 году университет в изгнании постепенно стал частью академического сообщества Литвы.

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