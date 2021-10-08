"Я бы очень хотел верить, что это естественный процесс, что ситуация на границе стабильная. (...) Но такая ситуация не может не беспокоить, когда за день поток сокращается до одного человека", – сказал глава пограничников.
По его словам, возможно, минский режим пытается создать обманчивое впечатление снижения потока в надежде на то, что литовские пограничники расслабятся.
"Каких-то особых данных у нас нет, но расслабляться нельзя, надо следить за ситуацией. Мы должны быть готовы к любому варианту", – сказал Любаев.
По данным СОГГ, за минувшие сутки на границе с Беларусью развернули всего одного нелегала.
"Надо следить за ситуацией. Пока я реагировал бы сдержанно, не делал бы никаких выводов", – сказал глава СОГГ.
Он заметил, что в холодное время года потоки мигрантов сокращаются, но если иметь в виду, что против Литвы организована гибридная атака, что-либо прогнозировать сложно.
"Этой атакой управляют, она срежиссирована, поэтому влияние погодных условий тут минимальное", – сказал Любаев.
В этом году из Беларуси в Литву нелегально пришло больше 4100 мигрантов.
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