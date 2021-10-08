За квартал в Литве получено 1200 сообщений о реакциях на вакцины, более ста – тяжелые случаи

За третий квартал этого года в Литве было получено 1,2 тыс. сообщений о побочных реакциях на вакцины от COVID-19, более ста из них были тяжелыми, сообщила в пятницу сообщила Государственная служба по контролю лекарств (ГСКЛ).

"Основная часть полученных в третьем квартале этого года сообщений составили извещения о легких подозрениях на побочные реакции: они составили 90,5%. О тяжелых реакциях получено 115 сообщений и это соответственно 9,5%", – сообщил глава ГСКЛ Гитис Андрулёнис.

Служба также получила семь сообщений о смерти людей после вакцинации в Литве и одно сообщение о случае смерти после вакцинации, который произошел не в Литве. В большинстве случаев у людей развивались болезни сердечной и кровеносной систем.

"Связь этих смертей с вакциной остается неподтвержденной", – сказал глава ГСКЛ.

За квартал получено 1,2 тыс. сообщений: более половины из них, то есть 636 – после вакцины Pfizer, 145 сообщений после вакцины Moderna, после введения вакцины AstraZeneca – 192, после Janssen – 225 сообщений.

В целом с начала этого года было получено 5,5 тыс. сообщений о побочных реакциях на вакцины, они составляют 0,18% от общего количества вакцинаций.

Нежелательные реакции возникали у людей в возрасте от 12 до 95 лет. Как и ранее, большинство сообщений получено от самих жителей.

Как правило основная их часть связана с болью, опухлостью, покраснением в месте укола, ознобом, головной болью и жаром, которые проходили через несколько дней.

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