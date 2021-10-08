Специалисты по охране наследия: здание Вильнюсского аэропорта нельзя сносить

Здание Вильнюсского аэропорта включено в список охраняемых ценностей. Оно находится под охраной. В публичном пространстве постоянно говорят о том, что здание надо снести и построить новое. Государственная комиссия по охране культурного наследия подчеркивает, что о сносе зданий из списка охраняемых нельзя и дискутировать.

Наследие находится под охраной законов, любая публичная коммуникация о сносе такого здания - это дискредитация системы охраны культурных ценностей и деятельности самого государства.

"Да, советское наследие относят к неудобному наследию. Но надо говорить не о периоде, надо оценивать архитектуру, ценность элементов. В этом суть. Сейчас Вильнюсский аэропорт относится к число зданий, обладающих архитектурной ценностью", – указала Государственная комиссия культурного наследия.

Здание Вильнюсского аэропорта было включено в список культурных ценностей в 1993 г.

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