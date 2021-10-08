СМИ выразили солидарность с Atvira Klaipeda: право на информацию следует защищать

Журналистская общественность Литвы солидарна с клайпедским новостным порталом Atvira Klaipeda и призывает защитить право на информацию в связи с тем, что суд отклонил жалобу на неблагоприятное решение Службы инспектора по журналистской этике.

"Мы, журналисты и представители средств массовой информации, не согласны с тем, чтобы под прикрытием национального или международного права государственные органы существенно ограничивали применение понятия публичного лица и, таким образом, лишали общественность ее права на информацию", - говорится в заявлении.

На этой неделе Главный административный суд Литвы не подлежащим обжалованию постановлением признал новостной портал Atvira Klaipeda нарушившим правила защиты данных, поскольку в его статье о публичных закупках муниципальной компании указывается личность участника закупки и его родство с сотрудницей муниципальной компании.

В публикации портал заявил, что единственным акционером компании, выигравшей публичную закупку опор осветительных фонарей, является сын бывшего финансиста Gatviu apsvietimas. Служба публичных закупок рекомендовала расторгнуть этот договор из-за нарушения принципов прозрачности.

Инспектор по журналистской этике признал, что цель публикации могла быть достигнута без раскрытия его личных данных - без указания имени, фамилии, а также без указания степени родства. Портал обжаловал это решение в судах, но последние поддержали решение инспектора.

В своем заявлении журналистское сообщество выражает солидарность с редакцией Atvira Klaipeda и отмечает, что стремление портала защитить право на информацию должно перейти на уровень Конституционного суда и в международные органы, а также обещает поддержать подобные инициативы.

По словам представителей СМИ, власти все чаще используют Общий регламент защиты данных в качестве предлога для ограничения объема информации или для полного отказа в предоставлении информации.

"Это и последующие решения административных судов, по нашему мнению, в корне меняют нормы демократии, право общества на информацию и право журналистов точно и правильно информировать о практике функционирования в Литве", - говорится в заявлении.

Заявление подписали литовские национальные и региональные СМИ, объединяющие их ассоциации и сами журналисты. Заявление также подписал портал Delfi.

Журналисты убеждены в том, что "слишком старательная и чрезмерная защита частной жизни публичных лиц" не должна лишать общественность права на информацию о непрозрачной деятельности государственных учреждений и связанных с ними лиц, возможной коррупции и непотизме.

В заявлении также подчеркивается, что Конституционный суд не раз акцентировал фундаментальную роль конституционной свободы информации, включая право средств массовой информации на беспрепятственный поиск, получение и распространение информации и идей, для обеспечения и развития идеала открытого, справедливого и гармоничного гражданского общества.

"Мы убеждены, что вновь сложившаяся практика административных судов противоречит этим ценностям, сформированным Конституционным судом, и не позволяет средствам массовой информации способствовать укреплению и сохранению демократического порядка. Решения Инспектора по журналистской этике и некоторые решения отдельных судов относительно порочного применения Общего регламента защиты данных создают опасную тенденцию, когда уже установленные принципы общественного права на информацию и свободу слова не защищаются, а по сути отрицаются", – говорится в заявлении.

После того, как в четверг суд вынес решение по Atvira Klaipeda, оно подверглось критике со стороны журналистской общественности: по их мнению, это значительно снижает возможность публикации информации, имеющей общественное значение. Инспектор по этике заявляет, что информация была раскрыта без проведения расследования, ее связь с основной историей не доказана.

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