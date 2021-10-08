Литва в ЕС - первая по заболеваемости и третья по смертности от ковида

Литва по-прежнему остается лидером Евросоюза по заболеваемости коронавирусом, однако по смертности опустилась на третье место, таковы данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

Согласно данным за 7 октября, показатель заболеваемости за 14 дней на 100 000 жителей в Литве составляет 795,5 случаев. На втором месте Эстония - 659, на третьем – Румыния (632).

По смертности на миллион жителей за последние 14 дней Литва занимает третье место (100 случаев). На первом месте – Болгария (145), на втором – Румыния (108).

Самая лучшая ситуация по заболеваемости на 100 000 жителей наблюдается в Польше, а самый низкий показатель смертности в Исландии и Лихтенштейне (0).

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