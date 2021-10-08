Аналитик о новых случаях коронавируса в Литве: думаю, побьем прошлогодние рекорды

Ученый Вайдотас Землис-Балявичюс в передаче "Вопрос дня" на Žinių radijas в среду сказал, что вполне возможно - рекорды прошлого года будут побиты.

"Дальше будет больше. Поскольку, по нынешним данным, по сравнению с прошлой неделей, рост ускорился. У нас сейчас есть 4 муниципалитета, где побиты рекорды прошлого года. Думаю, мы в целом побьем рекорды прошлого года", – прогнозировал он.

Землис-Балявичюс сказал, что это последствия штамма "дельта" и активности противопрививочников.

"Они сейчас и болеют. Ведь все зависит от нашего поведения. И осень - то время, когда мы возвращаемся в помещения. (…) Неудивительно, что количество новых случаев растет", – сказал он.

По словам аналитика, единственный выход из эпидемии - вакцинация.

"И в вакцинации эта политика сыграла так, что были две разных новости: одна - надо прививаться, а вторая - вакцинация опасна. И что остается рядовому человеку? Он не прививается. Здесь не надо что-то еще искать, смотреть на другие страны. У нас низкий процент вакцинации и этого достаточно, чтобы эпидемия буйствовала", – сказал он.

Землис-Балявичюс сказал, что один успех Литвы стал неудачей – Литва хорошо справилась во время предыдущих волн, тогда заболело очень немного людей, а сейчас процент иммунизации низкий. Португалия сообщает, что ей уже некого прививать. Там процессом вакцинации заведует военный, а не политик.

Землис-Балявичюс заметил, что деполитизация процессов управления пандемией помогла бы.

"Нам больше всего не везет потому, что процесс управления эпидемией у нас политический. (…) Мы слушаем экспертов, отдаем информацию центру и команде, который отвечает за все, а о результатах докладывают политики", – сказал он.

Аналитик считает, что в Литве сейчас управление пандемией хаотичное.

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