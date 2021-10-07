МВД: информация контролера Сейма об условиях содержания мигрантов устарела

Представленная в отчете контролера Сейма Аугустинаса Нормантаса информация об условиях жизни мигрантов устарела, утверждает Министерство внутренних дел (МВД) Литвы.

МВД утверждает, что еще не ознакомилось с обнародованным в четверг отчетом, но "из отрывков отчета в средствах массовой информации (СМИ) можно судить, что поданная информация устарела".

"Ситуация с поселением нелегальных мигрантов менялась и меняется каждый день, проблемы в сотрудничестве с Красным Крестом и другими организациями решаются очень оперативно", – говорится в обнародованном МВД комментарии.

В своем сообщении министерство также указывает, что "принято множество решений, и ситуация кардинально изменилась", мигранты переведены и из предоставленных самоуправлениями помещений, и из лагеря в Руднинкай, наиболее уязвимыми людьми занимается Министерство социальной защиты и труда.

Также утверждается, что Литва борется с последствиями организованной белорусским режимом контрабанды людьми и "по мере возможностей страны обеспечивает базовые условия проживания нелегально попавшим в страну лицам".

Глава учреждения контролеров Сейма А. Нормантас в своем отчете утверждает, что условия содержания нелегально пересекавших границу мигрантов были равноценны бесчеловечному обращению.

В обнародованном в четверг отчете контролер утверждает, что должным образом не были обеспечены права просителей убежища на гигиену, соответствующую погодным условиям одежду, обувь, право на неприкосновенность частной жизни, и условия их содержания были равноценны запрещенному бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство обращению.

К такому же выводу парламентский контролер пришел и после оценки обеспечения прав на надлежащее питание в оборудованных в подразделениях Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) местах временного проживания иностранцев.

В отчете контролер зафиксировал, что в оборудованных в подразделениях СОГГЛ местах временного проживания иностранцы спали в палатках на военных или туристических ковриках или на военных раскладушках в спальных мешках. Иностранцам, которые были поселены в помещениях бывших школ, детских домов опеки, не были предоставлены гигиенические и чистящие средства, не хватало одежды, теплых одеял, в помещениях недоставало горячей и питьевой воды.

Также указано, что в местах временного проживания иностранцев в подразделениях Службы общественной безопасности души и туалеты, оборудованные в модульных домах, были общими для мужчин и женщин, некоторые туалеты не запирались, души были отделены занавесками, поэтому не была обеспечена неприкосновенность частной жизни, некоторые женщины не чувствовали себя в безопасности. Также указано, что число оборудованных туалетов и душей было непропорционально мало для числа поселенных людей.

После оценки условий временного проживания контролер зафиксировал, что большинство палаток пропускало дождевую воду, она накапливалась внутри палаток, ощущалась сырость, в дождливые дни матрацы и постель были влажными.

В своем отчете контролер также отметил, что во время экстремальной ситуации из-за массового наплыва иностранцев во вредных для здоровья условиях работают и сотрудники СОГГЛ, временное расселение иностранцев и предоставление им необходимых услуг не было скоординировано, не соблюдался принцип равноправия, тем самым "были нарушены права человека и иностранцев, и должностных лиц".

Литва, Латвия и Польша с лета сталкиваются с критически выросшим потоком нелегальной миграции из Беларуси. В Литву в этом году прибыло более 4,1 тыс. мигрантов, которые незаконно пересекли границу Литвы и Беларуси.

Вильнюс обвиняет Минск в организации потока нелегальной миграции и называет это гибридной агрессией, в связи с чем в стране объявлена экстремальная ситуация.

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