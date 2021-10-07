В суд передано международное дело о мошенничестве с НДС на миллионы евро

В Вильнюсский окружной суд передано международное дело о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС), в котором семи лицам предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму 4,9 млн евро и в отмывании денег на сумму 23 млн евро, сообщила в четверг Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

По данным BNS, в деле фигурируют закрытое акционерное общество Viner, его глава Антониюс Живяло и его брат.

Установлено, что управлявшие зарегистрированной в Вильнюсе компанией братья вместе с пособниками из Литвы и зарубежных стран действовали в соответствии со спланированной и скоординированной заранее схемой "несуществующих продавцов" с целью избежать подлежащего уплате государству НДС и отмыть используемые в преступной деятельности денежные средства.

"Акцент на масштаб и размеры – поскольку с НДС я работаю 20 лет, наверное, это крупнейшее переданное СРФП в суд дело, и это расследованная часть – сделок было еще больше, еще с другими государствами", – сказал BNS возглавлявший расследование делегированный Европейской прокуратурой прокурор Витаутас Кукайтис.

Он обратил внимание на то, что преступные деяния совершались в 2011-2013 годах, когда в Литве еще ходили литы, поэтому упоминаемые в деле суммы были еще значительнее.

По данным дела, от имени компании у действовавших на акцизных складах Польши заводов по переработке топлива покупались смазочные масла, обвиняемые оформляли эти покупки как сделки по поставкам внутри Европейского союза (ЕС), тариф НДС для которых составлял 0%.

Поскольку они не собирались платить НДС с продаж, сообщники обвиняются в подделке счетов-фактур НДС, якобы смазочные масла продавались действующим в странах ЕС (Латвии, Эстонии, Чехии, Венгрии и др.). фиктивным предприятиям, созданным с преступными целями.

В обвинении указано, что, в соответствии с указанными в счетах НДС сфальсифицированными данными, компания якобы продала более 28 млн литров смазочных масел, за которые выручила более 23 млн евро. В счетах было указано, что нефтепродукты с применением нулевого тарифа НДС были проданы 17-и латвийским, трем чешским и четырем эстонским предприятиям.

Суть обвинения в мошенничестве с НДС – эти сделки на самом дело не заключались, а все имевшиеся масла без каких-либо счетов или учетных документов и без обязательного 21%-ного НДС с продаж были проданы как минимум семи действовавшим в Польше сообщникам, уголовный процесс над которыми идет в Польше.

"По нашим данным, все горюче-смазочные материалы (ГСМ) (...) нелегально продавались физическим лицам Польши, и они использовались для тракторов, автомобилей", – сказал прокурор.

В ходе расследования было выяснено, что эти лица не являлись плательщиками НДС, а за ГСМ рассчитывались неучтенными наличными деньгами, передавая их сообщникам или помогавшим им лицам. Подсчитано, что организованная группа получила за проданные преступным путем ГСМ в общей сложности 23 млн евро.

С целью легализации этих денег организованная группа через созданные в Латвии, Эстонии, Чехии фиктивные предприятия и их банковские счета, на основании сфальсифицированных документов и мнимых финансовых операций, часть этих денег, то есть 13 млн евро, легализовала посредством перевода на счета действовавших в Литве предприятий, а другую часть – 10 млн евро – легализовала посредством имитации расчетов наличными деньгами.

В ходе расследования было подсчитано, что, стремясь скрыть истинный денежный источник, обвиняемые маскировали их происхождение, якобы деньги были получены от законной деятельности, для чего они провели несколько тысяч хозяйственных и финансовых операций.

Как сообщает правоохрана, при проведении этого расследования раскрыта сеть действовавших более чем в пяти странах ЕС как минимум 60 фиктивных физических и юридических лиц, во время операции по задержанию найдено и арестовано более 1 млн евро наличных денег.

Из-за причиненного государству урона Государственная налоговая инспекция предъявила в этом деле иск на сумму 4,9 млн евро.

За легализацию приобретенного преступным путем имущества в Уголовном кодексе предусмотрено лишение свободы сроком до семи лет, за международное организованное мошенничество с НДС – лишение свободы на срок до восьми лет.

Продолжавшееся шесть лет досудебное расследование возглавляла Генпрокуратура, расследование провели сотрудники Управления по специальным задачам СРФП. При проведении расследования в Евроюсте (агентстве ЕС, имеющем дело с судебными органами) была сформирована объединенная группа следователей европейских стран, применялась методика расследования Европола. В деле 139 томов.

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