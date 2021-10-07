Департамент таможни Литвы начал консультации о покупке систем рентгеновского контроля

Департамент таможни (ДТ) Литвы на этой неделе объявил о предварительной рыночной консультации, во время которой до конца ноября рассчитывает надлежащим образом подготовиться к конкурсам на покупку девяти новых или обновление имеющихся систем рентгеновского контроля (СРК) на предварительную сумму 54 млн евро.

СРК будут предназначаться для сканирования железнодорожных вагонов, грузовых и легковых транспортных средств.

По словам заведующего Отделом коммуникации ДТ Витаса Волунгявичюса, с учетом результатов рыночной консультации в течение нескольких лет таможня планирует приобрести новые или обновить имеющиеся девять СРК, которые предназначались для постов пограничного контроля с Беларусью, Россией и для Клайпедского порта.

"Литовская таможня планирует обновить или приобрести девять новых СРК. Эти СРК будут использоваться для проведения таможенных проверок на таможенных постах для автомобилей, железнодорожных путей и морских портов, транспортных средств с товарами", – сказал BNS В. Волунгявичюс.

"Намечается купить и мобильные, и стационарные СРК", – добавил он.

По словам представителя ДТ, СРК планируется приобрести до 2027 года.

"В этот период в Еврокомиссию будут поданы заявки в установленном порядке, подписаны договоры о финансировании оборудования, объявлены госзакупки, проведены процедуры госзакупок, закуплено различное оборудование для таможенной проверки (в том числе и СРК) и начата эксплуатация упомянутого оборудования", – утверждает В. Волунгявичюс.

ДТ прогнозирует, что предварительная максимальная сумма покупки рентгеновских аппаратов составит примерно 54 млн евро.

Сейчас из семи рентгеновских аппаратов таможни Литвы шесть – производства китайской компании Nuctech. Стационарные аппараты Nuctech оборудованы на посту в Мядининкай, в Клайпедском морском порту и в Кене, однако последний не работает.

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