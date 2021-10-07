По причине обновления таможенных систем в Беларуси образовались очереди грузовиков

На границе Литвы и Беларуси образовались очереди грузовиков, сообщила в четверг Национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.

Как говорится в сообщении ассоциации, на сей раз поток грузовых машин замедлился по причине обновления информационных систем таможни соседнего государства.

Очереди из нескольких сотен грузовиков протянулись на всех пограничных пропускных пунктах и по обеим сторонам границы.

Как сообщила Linava, в четверг утром самая длинная очередь протянулась на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Медининкай, где ожидают 217 грузовиков. Между тем на КПП Лаворишкес ждут 200 грузовиков, на КПП в Шальчининкай -122, на КПП Райгардас – 40.

Согласно новейшим данным Linava самое продолжительное сейчас время ожидания на КПП Лаворишкес, где для пересечения границы потребуется ждать целых 48 часов, между тем в Медининкай срок ожидания составляет 40 часов, в Шальчининкай – 23, а в Райгардасе – 20 часов.

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