Исследование: в сентябре корзина самых дешевых продуктов питания в Литве подорожала

Корзина самых дешевых продуктов в Литве в сентябре несколько подорожала, свидетельствует данные исследования портала pricer.lt, занимающегося мониторингом цен.

В сентябре, по сравнению с августом, эта потребительская корзина подорожала на 1,59 евро (на 2,9%), а по сравнению с сентябрем прошлого года - на 0,19 евро (0,3%).

Торговой сетью с наиболее дешевой корзиной оставалась Maxima, повысившая ее цену на 2,89 евро до 50,84 евро. Сеть супермаркетов Norfa, снизившая цену на 2,25 евро до 52,16 евро, поднялась на второе месте, а корзина сети Lidl выросла на 1,59 евро до 53,48 евро, последняя сеть оказалась на третьем месте. Цена корзины в сети Iki выросла на 1,77 евро до 55,64 евро, эта сеть была на четвертом месте.

Сеть электронной торговли e-Rimi повысила цену на 1,66 евро до 57,44 евро и осталась на пятом месте. В сети супермаркетов Rimi цена выросла на 4,54 евро до 58,17 евро и она была на шестом месте. Цена корзины интернет-магазина Barbora выросла на 0,95 евро до 63,2 евро и она была на седьмом месте.

Анализ популярных и хорошо известных товаров среднестатистической потребительской корзины pricer.lt, по данным на сентябрь 2021 года показал, что за месяц цены выросли на 1,12 евро (на 2,7%), а за год - на 3,87 евро (10%).

Из 52 товаров, которые учитываются pricer.lt, подорожали 28, подешевели - 19. Наиболее значительно подорожали картофель, подсолнечное масло, молоко и молотый кофе.

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