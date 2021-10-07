"Delfi. Главное": куда и почему растут цены в Литве, и каким может быть будущее Беларуси?

ru.DELFI.lt

В чем причина стремительного роста цен на электроэнергию и газ, подорожания отопления в новом сезоне, как справятся с этим и другими экономическими вызовами предстоящей зимой жители Литвы? В новом выпуске "Delfi.Главное" ищем ответы с экономистом агентства Brandonomika Александром Изгородиным.

В Каунасе прошел ежегодный девятый конгрессе исследователей Беларуси, участники которого обсудили, перспективу изменений в стране, и каким может быть ее будущее. Подводим итоги этого крупнейшего слета белорусских экспертов и ученых в разных областях с организатором конгресса, директором института политических исследований "Палітычная сфера" Андреем Казакевичем. Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме: