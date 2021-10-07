Оценка виражей полицейского авто без опознавательных знаков: может получить штраф

Водитель, который ехал по Алитусу, заметил, что перед ним едет полицейский автомобиль Renault Megane без опознавательных знаков. Водитель обратил внимание на поведение экипажа этого авто. Мужчина решил, что это хулиганские действия и поделился сделанных с помощью видеорегистратора видео в социальных сетях.

Экипаж Renault Megane едет через перекресток по второй полосе, заметив, что в этой полосе затор, еще не проехав перекрестов, Renault Megane перестраивается в первую полосу.

Поскольку с первой полосы разрешается только поворот налево, водитель Renault Megane жмет на газ и "пролезает" в зазор между тягачом и легковыми авто.

Очевидец и пользователи интернета, которые видели видео, считают такое вождение хулиганским. Якобы за такие действия рядовой водитель обязательно получил бы взыскание.

Однако полицейские Алитусского комиссариата сказал, что это не хулиганство. Представитель комиссариата Эгле Качинскене сказала Delfi: "На видео нет признаков хулиганского вождения. Хулиганским вождением считается такое нарушение ПДД, при котором ставят под угрозу безопасность - свою или других водителей, из хулиганских побуждений"

В данном случае знаки разрешают ехать прямо и из первой и со второй полосы, а перед тем как перестраиваться, согласно ПДД, важно убедиться в безопасности маневра, пропустить других.

"В первой полосе машин нет, поэтому, перестраиваясь, автомобиль никого не подвергает опасности", – заметила Качинскене. Однако она подчеркнула, что водитель нарушил ПДД – не соблюдал знак Nr. 507 (направление движения на перекрестке).

"В отношении стража порядка ведется административное разбирательство", – сказала она.

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