В Вильнюсе начинается отопительный сезон

В четверг в столице Литвы начинается отопительный сезон.

По данным столичного муниципалитета, в прошлом году осень была более теплой и отопление включили только 15 октября. В этом году из-за прохладной погоды в медучреждениях и образовательных учреждениях отопление включили еще 20 сентября.

Муниципалитет отметил, что в четверг отопление включат в Фабийонишкес, Шешкине, Пилайте, Шнипишкес, Каролинишкес, Лаздинай, Новой Вильне, Балтупяй и Григишкес, а в понедельник-вторник отопление будет включено уже во всем Вильнюсе.

По данным муниципалитета, уже сейчас отапливают те многоквартирные дома, жители которых собрали необходимое количество подписей и попросили включить отопление раньше.

По прогнозам муниципалитета, в октябре этого года отопление в столице может быть на 80% дороже, чем в прошлом году, поэтому с ноября будут фиксировать повышение цены до 35%, а накопившуюся за время отопительного сезона недоплату жителям предлагают заплатить по удобной им схеме - можно будет индивидуально договориться об этом с теплосетями.

По подсчетам Вильнюсских теплосетей, в октябре отопление стандартной реновированной квартиры площадью 50 кв. м будет стоить 22, а не реновированной - 38 евро.

В Каунасе и Паневежисе отопительный сезон начался 27 сентября, в Шяуляй – 24 сентября. В Клайпеде отопление еще не включали. Этот вопрос муниципалитет поднимет 11 октября.

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