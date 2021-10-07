Женщина с симптомами воспаления пыталась попасть к врачу, ответ регистратора ее удивил

Жительница Вильнюса Даля почувствовала боль в животе. Анализ показал наличие воспаления. Она решила сразу же записаться к семейному врачу.

Однако регистратор предложила ей короткую консультацию через неделю.

"Я ей говорю: "Кровь показывает наличие воспаления". Мне отвечают: "У нас очень много больных. Люди с температурой 39 градусов ждут в очереди по несколько дней", – рассказала Даля.

Очень много жителей жалуется на невозможность попасть к врачу. Это отмечают и фармацевты, к которым люди приходят на консультацию, поскольку не могут попасть к врачу.

Представители разных поликлиник сказали Delfi, что сейчас у семейных врачей очень много пациентов. И виной тому не только COVID-19.

Представитель Антакальнисской поликлиники Рута Ванагене сказала, что сейчас фиксируют рекордные потоки пациентов, причина - высокая заболеваемость ковидом. Кроме того, врачи консультируют жителей по вопросу изоляции, пациенты часто обращаются по поводу "паспорта возможностей", хотя это не входит в круг обязанностей семейных врачей.

В Антакальнисской поликлинике визита к семейному врачу приходится ждать 1-3 недели. Выросло число пациентов, которых консультируют по телефону. В случае, если нужна экстренная помощь, ее оказывает команда дежурных врачей в тот же день или через неделю.

Представитель Жверинской клиники Инеса Банявичене сказала Delfi, что очереди образовались из-за роста числа больных COVID-19 (по закону этих людей надо консультировать каждых 48 часов). Она заметила, что телефонную консультацию их пациенты получают в тот же день.

Представитель Шешкинской поликлиники Лорета Ключинкене сказала, что к врачам приходит немало родителей с детьми - одним нужны справки о здоровье, другие приходят из-за болезни.

С такими же проблемами сталкиваются и другие поликлиники столицы Литвы.

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