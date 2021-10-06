Глава Epso-G: возведение забора на границе с Беларусью идет по плану

Возведение забора на границе с Беларусью идет по плану, первый этап должен быть завершен до апреля, говорит генеральный директор компании Epso-G Роландас Зукас.

"Мы начали с самого первого, важнейшего этапа - 100-километрового участка. Работаем преимущественно в районе Друскининкай и стараемся эти работы завершить, как и предусмотрено в договоре, до апреля следующего года",– сказал в среду журналистам в Сейме Р. Зукас.

В среду глава Epso-G представил ход реализации проекта строительства забора на границе Литвы на закрытом заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО).

Из-за возросшего потока нелегальной миграции через границу с Беларусью Литва приняла решение оборудовать на участке границы протяженностью 502 километра физический барьер. В конце сентября контролируемое энергетической группой Epso-G строительное предприятие Tetas приступило к строительству забора протяженностью 111 км.

По оценке главы КНБО, консерватора Лауринаса Кащюнаса, возведение забора на границе идет по плану и удастся уложиться в запланированную сумму 153 млн евро.

Протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, более 100 км границы проходит по берегам рек и озер.

На участке границы протяженностью 502 км планируется возвести трехэтажное заграждение из колючей проволоки (концертины), а рядом возвести забор. Забор не будет устанавливаться на болотистых или других труднопроходимых местах.

Предприятие Tetas в конце сентября начало работы по возведению забора протяженностью 111 км. Весь четырехэтажный барьер Tetas обязалось установить до конца апреля следующего года.

Компания Epso-G также объявила конкурс подрядчика на второй этап строительства забора. Как ожидается, его победитель приступит к работам на участке протяженностью примерно 400 км в конце этого года и завершит их до сентября следующего года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!