Глава профсоюзов о тестах за свой счет: некоторые работники просто уволятся

С 1 декабря за обязательные тесты на ковид работники в Литве должны будут платить из своего кармана. Такое решение приняло правительство и передало проект в парламент. Представитель профсоюзов считает, что это принудительная вакцинация жителей, а в некоторых секторах часть работников уйдет.

Глава Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене такую инициативу правительства оценила отрицательно.

"Я уже не раз говорила, что все меры правительства направлены на то, чтобы насильно привить людей, и такое решение означает лишь одно - принудительную вакцинацию, которая только увеличит напряжение. Мне интересно, каковы причины такого решения, зачем надо было принимать такие жесткие меры. Врачи, учителя, социальные работники, они привиты на 90%, на производственных предприятиях уровень иммунизации тоже высокий. Кто же те люди, которые не прививаются, почему из-за них должны страдать все?

Тест стоит 70 евро, все понимают, что работник не сможет за него платить и это иначе как принудительной вакцинацией не назовешь, поскольку у людей нет выбора", – сказала она, прибавив, что это насилие.

Ругинене прогнозирует два исхода.

"Мы прогнозируем два варианта. Первый - принудительный путь увеличит недоверие к любым мерам защиты, поскольку они направлены не на защиту, а на принудительную вакцинацию. Второй - некоторые работники, скорее всего, решат уйти с работы", – сказала она.

Чтобы этот закон был принят, его должен утвердить парламент. Правительство передало этот закон в парламент для спешного рассмотрения.

Глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас поддержал решение правительства об обязательном тестировании за счет работников.

Он сказал, что уже говорил с премьер-министром Ингридой Шимоните о том, что если государство оплачивает тестирование, то люди не заинтересованы в вакцинации. А это значит, что иммунитет в обществе в скором времени не будет достигнут.

"Я однозначно поддерживают эту идею и рад, что наконец-то принято хорошее решение. Я думаю, что не уволится много работников. Думаю, это побудит прививаться тех, кто не прививается из-за моды", – sakсказал Арлаускас.

По его словам, работодатели могут оплачивать тесты лишь в исключительных случаях, когда речь идет о высококвалифицированных работниках.

"Если человек приносит компании большую прибыль, то она не захочет его потерять. Никакого хаоса не будет", – заметил Арлаускас.

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