Проект договора одобрили 32 члена совета самоуправления, против проголосовали 11, один воздержался.
Договор планируется подписать с инвестиционной компанией BaltCap – фонд занял место вышедшего из проекта предприятия Axis industrie концерна Icor.
После одобрения совета договор с концессионером можно подписать сразу – по словам представителей самоуправления, это будет сделано в ближайшее время.
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