Совет вильнюсского самоуправления утвердил договор концессии нацстадиона

BNS ru.DELFI.lt

Nacionalinis stadionas Foto: Vilniaus miesto savivaldybė

Совет самоуправления Вильнюса в среду утвердил подготовленный администрацией договор концессии национального стадиона, дав тем самым "зеленый свет" проведению в жизнь пробуксовывавшего в последнее время проекта стоимостью 150 млн евро.

Проект договора одобрили 32 члена совета самоуправления, против проголосовали 11, один воздержался. Договор планируется подписать с инвестиционной компанией BaltCap – фонд занял место вышедшего из проекта предприятия Axis industrie концерна Icor. После одобрения совета договор с концессионером можно подписать сразу – по словам представителей самоуправления, это будет сделано в ближайшее время. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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