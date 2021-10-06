За период миграционного кризиса в Литве Красный Крест предоставил помощь на 500 тысяч евро

Литовское отделение организации "Красный Крест" за три месяца предоставило помощи для стабилизации гуманитарного миграционного кризиса более чем на 500 тыс. евро.

Основную часть этой суммы – 280,63 тыс. евро – выделила Международная Федерация Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).

По данным организации, бизнес-предприятия пожертвовали в качестве помощи для удовлетворения гуманитарных потребностей мигрантов 45 тыс. евро, а помощь вещами и товарами (пищевыми продуктами, средствами гигиены и прочим) составила 182 тыс. евро.

В данный момент в лагерях мигрантов работают более 340 волонтеров Литовского Красного Креста. В эти лагеря периодически прибывают команды волонтеров и специалистов, целью которых является выявление потребностей или проблем, а также предоставление помощи.

По данным Департамента статистики, в Литву в этом году прибыли более 4 200 нелегальных мигрантов, которые пересекли литовско-белорусскую границу. Четверть из них являются несовершеннолетними, почти треть (29%) – женщины.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация.

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