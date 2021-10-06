Хочешь получать зарплату - прививайся: жители Литвы устали от ограничений и согласны с таким предложением

Минздрав Литвы зарегистрировал предложение ввести обязательную вакцинацию представителей некоторых профессий. Непривитые будут отстранены от работы и не будут получать зарплату. Также предлагается, чтобы непривитых тестировали на деньги работодателей. Однако профсоюзы не сомневаются, что в окончательном варианте поправок будет узаконено тестирование за счет самих работников. Кому и сколько, возможно, придется платить за тесты?

На одном литовском птичнике работают почти 1500 человек. Это одна из самых больших компаний в Вильнюсском районе. Глава компании сказал, что ему уже надоели постоянно меняющиеся требования правительства, которые мешают работе.

Он сказал, что работников давно пытаются убедить привиться. "Сколько у нас привитых? Можно узнать?", – сказал он журналистам LNK.

И ответил на свой вопрос: "У нас привиты 95% работников".

Минздрав предлагает новшества. Установить список профессий, представители которых должны прививаться в обязательном порядке. Если они не привьются, будут отстранены от работы и останутся без зарплаты до конца карантина или режима чрезвычайной ситуации.

Это решение критикуют профсоюзы, особенно за то, что список сможет корректировать правительство на свое усмотрение.

"По решению министра Дулькиса, одни будут платить, другие не будут платить, одном компенсируют, другим - нет", – сказал член правления Литовской конфедерации профсоюзов Раймондас Тамошаускас.

Бизнес-конфедерация это предложение поддерживает.

"Мы знаем, что вакцина - единственное утвержденное во всем мире средство защиты от вируса. Это очень мудрое решение", – сказал президент конфедерации Андрюс Романивскис.

Правительство хочет установить порядок регулярного тестирования непривитых за счет работодателей.

"Я в принципе с этим не согласен, чтобы бизнес отвечал финансово за допущенные правительством ошибки, отвечать должны работники", – считает глава Вильнюсского и Кайшядорского птичников Дарюс Гудачауска.

Глава одной из крупнейших сетей АЗС в Литве сказал, что они в компании уже давно договорились, что будут оплачивать тестирование непрививающихся работников.

"Есть очень небольшая часть людей, которые твердо настроены против вакцинации. Поэтому мы в компании решили им помочь и оплачивать тесты, если потребуется", – сказал глава Viada LT Линас Карлавичюс.

Профсоюзы опасаются, что в окончательном варианте проекта будет принято решение, что финансируют тестирование сами работники. Это им обойдется больше чем в 200 евро в месяц.

"Есть 2-3 закона, которые надо менять, чтобы сделать прививки платными. Дискуссии будут проходить в парламенте", – сказал Тамошаускас.

Встреченные у пункта тестирования в Вильнюсе люди сказали, что они согласны с таким предложением - если человек не привился, не будет работать и получать зарплату.

"Очень важно, чтобы эта ситуация как можно скорее закончилась, все эти ограничения и недоразумения. Если это позволит этого добиться, я за", – сказал один вильнюсец.

"Каждый человек на самом деле в ответе за жизнь и здоровье других людей", – заметила женщина.

Но не все одобряют такое предложение. "Я считаю, что эти тесты совсем не нужны. Раздутый пузырь и только. Я не думаю, что ни нужны", – сказал другой мужчина.

Минздрав свое предложение не комментирует, а премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что об обязательной вакцинации пока не думают.

"Правительство пока не предлагает обязательную вакцинацию, сейчас есть обязательное тестирование. Обычно речь идет о медперсонале или людях, которые работают в хосписах и домах опеки, но я могу порадоваться, что в этой сфере показатели вакцинации в Литве хорошие", – сказала премьер.

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