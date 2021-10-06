Завершился конкурс на проект пристройки к Центральной поликлинике в Вильнюсе
ru.DELFI.lt
06.октября 2021 11:13
aA
Projektas Jungtis. Ambraso architektų biuras
Foto: Organizatorių archyvas
Завершился конкурс на проект пристройки к Центральной поликлинике (ул. Пилимо, 3) в Вильнюсе, который проводил Литовский союз архитекторов.
Победителем конкурса признано предложение ЗАО Ambraso architektų biuras. Ему выделили премию в 9000 евро.
Второе место занял проект MТ IMM architektai. Он получил премию 6500 евро.
Projektas 777777. Antra vieta konkurse
Foto: Organizatorių archyvas
Другие четыре предложения участников конкурса были отклонены.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!