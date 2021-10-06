Завершился конкурс на проект пристройки к Центральной поликлинике в Вильнюсе

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Projektas Jungtis. Ambraso architektų biuras Foto: Organizatorių archyvas

Завершился конкурс на проект пристройки к Центральной поликлинике (ул. Пилимо, 3) в Вильнюсе, который проводил Литовский союз архитекторов.

Победителем конкурса признано предложение ЗАО Ambraso architektų biuras. Ему выделили премию в 9000 евро. Второе место занял проект MТ IMM architektai. Он получил премию 6500 евро. Projektas 777777. Antra vieta konkurse Foto: Organizatorių archyvas Другие четыре предложения участников конкурса были отклонены. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!