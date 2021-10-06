Число не впущенных мигрантов аналогично статистике за минувшие сутки и остается минимальных за последние семь дней.
Во вторник в разное время на белорусской стороне недалеко от Друскининского самоуправления и Лаздийского района были слышны артиллерийские выстрелы. Литовские пограничники предполагают, что это стрельба на белорусском полигоне в Гоже.
За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
Нелегально перешли границу с Беларусью в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.
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