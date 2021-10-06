Спикер Сейма: меры по смягчению скачка цен не должны стать опасным прецедентом

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен считает, что меры по смягчению резкого скачка цен на энергоресурсы не должны стать прецедентом регулирования рынка. Тем не менее, она отметила важность помощи людям с самыми низкими доходами.

"Эти меры не должны создавать опасные прецеденты или становиться прецедентом регулирования рынка, но единичные меры, которые могли бы помочь тем людям, которые больше всего в этом нуждаются, будут рассмотрены и, по всей видимости, одобрены", - заявила в среду радиостанции LRT спикер Сейма.

Согласно предложению Минэнерго, благодаря распределению платежей на пять лет рост цен на электроэнергию для потребителей, которые еще не выбрали независимого поставщика, со следующего года составит 21%. Цена на газ для людей с газовыми плитами вырастет почти на 20% (вместо прогнозируемых сейчас 51%), цена на газ, используемый для отопления домов - до 30% (вместо 83%).

"Эти цифры, конечно, смягчают этот скачок, и с самого начала было сказано, что будут приняты меры, чтобы помочь смягчить скачок, который является отражением глобальных тенденций", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

В среду правительство рассмотрит поправки к закону, которые будут регулировать распределение роста цен на электроэнергию и газ для бытовых потребителей. Кроме того, в них предлагается продление на шесть месяцев выбора независимого поставщика электроэнергии для второй группы потребителей.

Поправки к закону "О рынке энергоресурсов, природном газе и электроэнергии" предлагаются в ответ на недавний значительный рост цен на энергоносители.

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