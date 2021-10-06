В Вильнюсе в четверг начинается отопительный сезон

Этот отопительный сезон в Литве потребует от жителей больше расходов, а основная причина этого - подорожание топлива. Согласно прогнозам, в Вильнюсе отопление подорожает на 60%, а отопительный сезон начнется 7 октября, сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас.

В среду в Вильнюсском муниципалитете состоялась пресс-конференция с участием представителей городской власти и директора "Вильнюсских отопительных сетей" Геримантаса Баканаса.

"В мире наблюдаются аномальные явления, это касается цен на газ. На бирже цена на газ в 4 раза выше стандартной. Никогда прежде таких цен не было. Ситуация нестандартная, ее причина - множество факторов, прошлая холодная зима, опустевшие хранилища газа, ситуация в Азии.

В результате значительно выросли цены на отопление, на газ для потребителей, дорожает биотопливо. Это цена в два раза выше, чем в прошлом году. Наша компания не может повлиять на мировые цены, но мы ищем возможность амортизации этих цен в Вильнюсе", – сказал он.

В октябре прогнозируют, что отопление квартиры площадью 50 кв. м в реновированном доме будет стоить 22 евро, в нереновированном – около 38 евро.

Вице-мэр Валдас Бенкунскас на пресс-конференции сказал, что отопление в Вильнюсе включат с четверга.

"Что касается ноября, муниципалитет видит тенденции, поэтому с компанией "Вильнюсские отопительные сети" предложит жителям фиксировать рост цен, т.е. после принятых Минэнерго вчера решений, мы предложим в Вильнюсе фиксировать рост цен на 35%, по сравнению с прошлым годом, а образовавшуюся разницу жителям предложат заплатить летом, когда люди платят только за поставки горячей воды. Значит, если будет такая необходимость, жителям не придется платить больше чем на 35% больше чем в прошлом году. Конечно, многие жители попадут в ту группу, которым государство компенсирует часть расходов на отопление", – сказла он.

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