На открытии гостиницы для взрослых представили эротическое шоу

30 сентября в Бирштонасе была открыта гостиница только для взрослых (N-21) и СПа-комплекс Vytautas Ego SPA. Организаторы вечера представили ряд оригинальных решений.

На церемонии открытия присутствовали влиятельные гости. В их числе – председатель правления Birštono mineraliniai vandenys Норбертас Пранцкус, глава корпорации TeleSoftas Альгирдас Стонис, мэр Бирштонаса Нийоле Диргинчене, президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене и др.

Организаторы представили настоящее шоу из ряда нестандартных решений. Гости вошли в гостиницу по красной дорожке. Вход был освещен мерцающими зелеными и розовыми огнями. Особое впечатление произвели горящие факелы.

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Гости расположились на установленных в зале кроватях под балдахинами. Зал был освещен ультрафиолетовым светом. Ведущим программы был Йокубас Барейкис.

Вечер и гости:

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