В Вильнюсе в ДТП пострадал водитель самоката

5 октября, в 18.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Минтес, столкнулись электросамокат и автомобиль Toyota Yaris.

ДТП произошло, когда водитель авто пытался выехать со стоянки на дорогу. Водитель сказал, что посмотрел налево, путь был свободен, а в это время справа по тротуару мчался электросамокат (очевидцы сказали, что его скорость была высокой – 20-25 км/ч).

Врачи скорой помощи увезли водителя самоката в больницу.

Почти в то же время на ул. Жирмуну произошло еще одно ДТП: столкнулись два велосипедиста. Один из них получил травму ноги.

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