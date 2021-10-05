В Литве предлагают увеличить "детские" деньги

Депутаты парламентской фракции Партии труда Витаутас Гапшис и Андрюс Мазуронис предлагают увеличить "детские" деньги, чтобы семьям с детьми было легче справляться с бременем цен. Предлагается увеличить "детские" деньги с 70 до 80 евро.

Депутаты зарегистрировали соответствующие поправки к закону о выплатах на детей.

"Подготовить такой проект побудила растущая инфляция, рост цен на газ, отопление, электричество, постоянное подорожание продуктов. Цель проекта - компенсация будущего роста цен с началом отопительного сезона и защита одной из самых чувствительных групп - семей с детьми", – указали Мазуронис и Гапшис.

По их подсчетам, на осуществление проекта дополнительно потребуется 77 млн. евро в год.

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