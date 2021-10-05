Министр: в 2023 году ожидается разрешение на полеты в США для зарегистрированных в Литве самолетов

BNS ru.DELFI.lt

Lietuvos oro uostai atnaujina operacijų valdymo sistemą Foto: Martynas Jaugelavičius

Министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис заявил, что к 2023 году планируется создать возможность для того, чтобы самолеты, зарегистрированные в Литве, могли летать в США из любой страны мира.

Министерство инициировало проект по выполнению всех необходимых для этого процедур к началу 2023 года. Министр обсудил это в Вашингтоне с Департаментом транспорта США, Федеральной администрацией авиационной и транспортной безопасности. "Мы уже начали необходимые процедуры в Литве и вскоре готовимся подать заявку в ответственные ведомства США для проведения аудита литовского авиационного сектора до начала 2023 года, что позволит зарегистрированным в Литве самолетам совершать полеты в Соединенные Штаты", – отметил М. Скуодис в сообщении. Статьи по теме: WizzAir расширяет базу самолетов в Вильнюсе, планирует рейсы в Рейкьявик и Ереван По словам министра, Литва стремится стать первой среди стран Балтии, успешно прошедшей аудит Федеральной администрации гражданской авиации и прочие процедуры учреждений США, и подготовиться к тому, чтобы разрешить зарегистрированным внутри страны авиакомпаниям летать в США не только из Литвы, но и из других стран. В рамках подготовки к предстоящему аудиту Литовскому агентству транспортной компетенции было поручено подготовить необходимые процедуры, правила, правовые акты, нанять и обучить персонал, а также подать заявку на аудит. Транспортный департамент США должен будет провести экономическую оценку, а Администрация транспортной безопасности США проведет оценку безопасности. Ожидается, что после реализации проекта через несколько лет хотя бы несколько литовских авиаперевозчиков смогут начать организовывать полеты из Литвы в США. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме: