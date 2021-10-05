Врачи рассказали о скончавшейся от коронавируса молодой женщине

По предварительным данным Департамента статистики Литвы, в Литве за последние сутки от коронавируса скончались 16 человек. Троим из них было меньше 50 лет. По данным представителя ДС Бируте Столите, все они были не привиты или привиты, но не полностью (одной дозой).

Самой молодой из скончавшихся была женщина из Пренайского района. Она входила в возрастную группу 20-29 лет.

Директор Пренайской больницы Юрате Милакнене сказала, что молодая женщина не была привита. Кроме того, у нее были тяжелые сопутствующие болезни.

"Вопрос ее лечения все время обсуждался с врачами Каунасской клиники, Каунасской больницы. Чтобы ее состояние не ухудшилось, ее решили не перевозить в другую больницу. Она лежала у нас в реанимации. Но исход был печальным... По тому, в каком она была состоянии, большинство предполагало, что исход будет таким", – сожалела Милакнене.

Женщина уже была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, в течение недели ее состояние ухудшалось. До больницы она тяжело болела дома неделю, у нее была высокая температура - 40 градусов.

"У нее была дыхательная недостаточность, воспаление легких. Это был серьезный случай. Она лежала у нас неделю", – заметила Милакнене.

Еще одной жертвой COVID-19 была женщина 30-39 лет. Она жила в Тельяйском районе. Третья молодая жертва – мужчина из Кедайняйского района. Он входил в группу 40-49 лет.

ДС не сообщает, были ли у этих людей сопутствующие заболевания. Известно лишь, что все эти люди были непривиты или привиты частично.

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