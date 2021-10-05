Прогноз перевозчиков: в Литве будет ощущаться нехватка некоторых товаров

Литовская ассоциация перевозчиков Linava прогнозирует, что в ближайшее время, в этом году, в Литве может повториться британский сценарий и будет ощущаться нехватка некоторых товаров из-за проблем с логистикой.

По словам генсека ассоциации Зенонаса Буйвидаса, последний год был очень тяжелым для транспортного сектора, возникло много вызовов, а нынешняя ситуация даже не критическая, а экстремальная из-за нехватки водителей тягачей.

"Нехватка профессиональных водителей все больше мешает слаженной работе компаний. Перевозчики опаздывают с доставками товаров, поэтому платят пеню и штрафы, с ними часто расторгают договоры. Между тем тягачи все чаще стоят без работы, а бизнес должен выплачивать кредиты банкам. О это не все. Ситуация накаляется с каждым днем. Мы не исключаем возможности британского сценария, когда будут проблемы с доставкой некоторых товаров, некоторые сбои в доставке наблюдаются уже сейчас", – сказал Буйвидас.

По его словам, эта проблема обострилась после того как глава Соцмина Моника Навицкене не выделила дополнительные 15 000 квот для найма водителей из третьих стран.

По словам вице-президента ассоциации Витаса Бучинскаса, очень

жаль, что не все ведомства слышат и понимают общину логистики и транспорта.

"Наш сектор сейчас как никогда нуждается в помощи со стороны власти, нужно, чтобы прислушались к нашим проблемам, нужно понимание, что не надо разваливать созданное за время независимости. Транспортный сектор - не только одна из самых сильных отраслей промышленности нашей страны, но и выделяет Литву на фоне других стран. Поэтому правительство должно нас услышать и говорить с нами", – сказал Бучинскас.

По его словам, премьер-министр Ингрида Шимоните могла бы приостановить перевод этого бизнеса в другие страны, например, Польшу, Бельгию, Голландию, Германию, где условия деятельности более благоприятные. Сектор транспорта и логистики дает 13,3% ВВП всей страны. В этом секторе работают больше 77 000 водителей и 100 000 работников разных сфер.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!