Elektrum Lietuva: электроэнергия в странах Балтии подешевела на 14%

На минувшей неделе оптовая цена на электроэнергию в Литве снизилась на 14% до 104,16 евро за мегаватт-час, утверждает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

По его данным, снижение цен фиксировалось также в Латвии и Эстонии, где электроэнергия подешевела на 14% до 103,91 евро за мегаватт-час.

"Снижение цен на электроэнергию в странах Балтии в основном обусловлено ее снижением в Северных странах. Поток электроэнергии из Швеции (зона SE4) вырос на 34%, а по сравнению с предыдущей неделе, поток из России вырос на 38%, между тем, из Финляндии он сократился на 5%", – отметил в пресс-релизе глава Отдела корпоративных клиентов Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.

За неделю потребление электроэнергии в Балтийских странах сократилось на 2% и составило 520 гигаватт-часов. За этот период в странах Балтии была произведена половина (50%) требующейся им электроэнергии.

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