В Вильнюсском районе столкнулись три автомобиля, пострадала женщина

ru.DELFI.lt

5 октября, в 08.52 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в Папишкес столкнулись три автомобиля, пострадала пожилая женщина.

На место происшествия выехала полиция и врачи. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!