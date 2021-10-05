На границе с Беларусью развернули 28 мигрантов, двоих впустили по гуманитарным причинам

За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в Литву из Беларуси 28 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте, сообщила во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). Двоих мигрантов впустили по гуманитарным причинам.

Как сообщила служба, количество мигрантов, которых развернули на границе, за минувшие сутки было наименьшим за последние семь дней.

В воскресенье таких мигрантов было 49, в субботу – 40, в пятницу – 84, в четверг – 93, в среду – 54, во вторник – 63.

Ближе к полуночи ночи на белорусской стороне, у Лаздийского района, были слышны пять отдельных выстрелов.

За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Нелегально перешли границу с Беларусью в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

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