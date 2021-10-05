Карантин в Литве может больше не вернуться, новые ограничения будут действовать и без него

1 октября 2021 года в Литве ввели новые правила ношения масок. Их надо надевать во всех общественных помещениях. Были планы вернуть карантин, но потом решили все же обойтись режимом чрезвычайной ситуации. Delfi выяснял, чем отличается карантин от ЧС и что возможно в рамках второго режима. Может, карантин в Литву уже и не вернятся?

Литва уже в течение некоторого времени находится в черной зоне COVID–19. Количество новых случаев заболевания растет – уже достигнут предел в 2000 случаев в день. Эта ситуация напоминает ноябрь 2020 года. Тогда фиксировали больше чем по 1500 новых случаев в день.

7 ноября 202 года в Литве был объявлен карантин, он длился до июня 2021 года. Карантин ввело правительство Саулюса Сквернялиса, в середине декабря его дополнительно ужесточило новое правительство Ингриды Шимоните.

С 7 ноября прошлого года нельзя было собираться группами больше 5 человек (исключение - члены одной семьи), надо было соблюдать дистанцию в 2 м, избегать прямого физического контакта, соблюдать правила гигиены. Маски во всех общественных местах должны были носить все жители старше 6 лет. Тогда же речь шла о рекомендациях не перемещаться без необходимости - только на работу, в магазин, аптеку и т.д. Были установлены ограничения на собрания и мероприятия.

Салоны красоты действовали с ограничениями. Госсектор перешел на удаленную работу, то же самое рекомендовали и частному сектору.

В школу ходили лишь дошкольники и начальные классы. Все остальные учились удаленно.

Кафе продавали еду только навынос. В больницах нельзя было навещать пациентов.

Сейчас ситуация иная – вакцина от коронавируса доступна всем. В Литве привиты 68,6% жителей. Принимая решение об ужесточениях в минувшую среду правительство опиралось на документ МВД, в котором указывалась недостаточная иммунизация населения (тогда было 67,7%).

Хорошо информированное лицо, которое не пожелало назвать свое имя, пояснило Delfi, чем отличается карантин от режима ЧС.

По его словам, в условиях ЧС можно применять почти все выше перечисленные ограничения.

"Единственное, что невозможно в режиме ЧС - требовать носить маски на улицах", – сказал собеседник.

Режим ЧС позволяет наказывать людей, несоблюдающих правила.

И в условиях ЧС и в условиях карантина врачи получают надбавки за работу в зоне риска.

"Достаточно чрезвычайной ситуации. Введение карантина - это, скорее, политическое решение. Тем более, что карантин сейчас - объект страха. Можно ли закрыть бизнес в режиме ЧС? Можно", – сказал Delfi собеседник.

Специалист по инфекционным заболеваниям, профессор Саулюс Чаплинскас был удивлен критикой оппозиции в адрес правящих.

"Это цинизм. Они оставили плохой фундамент, развалили инфраструктуру в сфере здравоохранения. Почему до сих пор нет руководителей некоторых ведомств?" – заметил он Delfi.

Он также сказал, что для отражения опасности штамма "дельта" нынешнего уровня вакцинации не достаточно, нужно вакцинировать хотя бы 90% жителей.

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