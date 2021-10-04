Депутат о выплате в 100 евро: некоторые пенсионеры останутся в дураках?

Соцмин Литвы предлагает привитым от коронавируса пенсионерам выплачивать однократное пособие в размере 100 евро. Его обещают выплатить тем и тем, кто до апреля сделает третью прививку. Староста парламентской фракции соцдемов Альгирдас Сисас сказал, что он сомневается в пользе таких выплат, поскольку привившиеся пожилые люди, по его словам, останутся в дураках.

"Мне такие предложения кажутся странными, разве что так надо было делать с самого начала, но это потребовало бы много денег. А сейчас, это принесет пользу, я не верю", – Delfi TV сказал он в передаче "День на Delfi".

По его словам, и реакция общества будет скорее отрицательной, чем положительной.

"Я бы сказал, что уже поздно, поскольку это только внесет раскол в общество. Те, кто честно привились, останутся в дураках", – сказал Сисас.

Член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Юргита Сеёнине сказала, что сейчас все средства, поощряющие вакцинацию, хороши.

"Очень жаль, что настал такой день, когда людей надо подкупать, чтобы они не болели и не умирали от COVID-19", – сказала она.

Она сказала, что адекватна сумма в 27 млн. евро, которую предусмотрели на выплаты.

"Давайте посчитаем, сколько стоит лечение тяжелых случаев ковида – 50 000 евро на человека. Мне кажется, это слишком большое бремя для страны. Если больных будет еще больше, пострадают все пациенты. Думаю, такая цена адекватна, государство может себе это позволить", – сказала Сеёнене.

Она согласна с тем, что те, кто уже привился, могут разочароваться, но надеется на понимание с их стороны.

Сисас, говоря о замедлении темпов вакцинации, заметил и о роли глав государства.

"Хочу напомнить - темпы вакцинации были неплохие, пока президент не сказал - не перегните палку. <…> Я бы в первую очередь хотел, чтобы первые лица говорили ответственно, ведь на них смотрят, их слушают, государству потом требуются дополнительные расходы на то, чтобы побудить людей прививаться", – сказал депутат.

"Видно, что после таких наставлений количество прививающихся сократилось, но это наверное желание понравиться отдельным группам. И вот результат – заполнены койки в больницах, могут умирать люди, не получающие помощи по другим болезням, такого не должно быть", – сказал он.

Напомним, что в августе президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что выбранное направление в связи с вакцинацией как можно большего числа людей - лихорадочное и поспешное.

"Сейчас мы точно перегибаем палку с принудительной вакцинацией, конечно она не принудительная в прямом смысле слова, но это побуждения, методы запугивания, которые включены (...). Ну и что, что потом ограничения отзовут?", – сказал президент.

По мнению Сисаса, если бы темпы вакцинации не снизились, то удалось бы привить больше людей.

"К сожалению, воробей вылетел, и результат получился отрицательный. Поэтому, в первую очередь, надо побуждать своим примером, агитировать, может, за руку надо приводить в пункт вакцинации. Тогда эффект будет лучше, чем от 100 евро", – считает соцдем.

Правительство вопрос выплаты этой компенсации обсудит в среду.

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