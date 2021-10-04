Litgrid: сентябрь показал зависимость цен на электроэнергию от обновляющихся источников

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Литве в сентябре оставалась высокой и по сравнению с августом этого года выросла на 41%, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid. По данным компании, уровень цен на электроэнергию обусловлен снижением выработки из обновляющихся ресурсов и ростом выработки на электростанциях, которые работают на дорожающем газе.

В минувшем месяце в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 86 евро за мегаватт-час. Как показывают данные биржи, по сравнению с прошлым месяцем в сентябре оптовая средняя цена на электроэнергию в Литве повысилась на 41% до 124 евро за мегаватт-час.

"В связи со снижением выработки электроэнергии из обновляющихся источников и низким использованием межсоединений NordBalt и LitPol Link из-за имевших место плановых работ, возросла выработки на тепловых электростанциях в Литве, которая компенсировала более 40% потребления. Зависимость цен на электроэнергию в Европе от обновляющихся источников хорошо иллюстрирует создавшаяся 23 сентября в зоне Германии уникальная ситуация. Часовая цена на электроэнергию в 7 часов еще составляла 154 евро за мегаватт-час, а в 13 часов, во время пика потребления, когда возросла выработка от энергии солнца и ветра, (цена) уже упала до 0,12 евро за мегаватт-час", – комментирует в сообщении сентябрьскую цену директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

По словам оператора, рост цен обусловлен преимущественно рекордным подорожанием газа в Европе. Также в условиях преобладания выработки на тепловых электростанциях его себестоимость повышают оборотные разрешения на выбросы в атмосферу.

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